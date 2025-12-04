Các Bộ ngành Hàn Quốc báo cáo công tác năm 2025 lên Tổng thống từ tuần tới

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 5/12 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung sẽ bắt đầu nghe các Bộ ngành báo cáo về tình hình công tác năm 2025 từ tuần thứ hai của tháng này.Quá trình báo cáo được tiến hành theo hình thức mỗi cơ quan trình bày về những thành tựu chính và điểm cần hoàn thiện trong vòng 6 tháng qua kể từ sau khi Chính phủ mới ra mắt, đồng thời đề ra các nhiệm vụ xúc tiến trọng tâm trong thời gian tới. Sau đó những người tham gia sẽ tiến hành thảo luận tự do.Đợt báo cáo công tác lần này sẽ được phát trực tiếp trên kênh KTV và YouTube, tương tự như cuộc họp Nội các mà Tổng thống chủ trì thông thường, trừ một số lĩnh vực nhạy cảm như ngoại giao, an ninh.Phát ngôn viên Kang cho biết đây là lần đầu tiên buổi báo cáo công tác của các Bộ ngành lên Tổng thống được phát trực tiếp. Quyết định này của Tổng thống nhằm chia sẻ với người dân về quan điểm điều hành đất nước của Chính phủ đương nhiệm, nâng cao tính minh bạch trong quá trình thực thi chính sách.