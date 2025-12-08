Quan chức Mỹ khẳng định Hàn Quốc là nước đồng minh kiểu mẫu

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong Diễn đàn quốc phòng Reagan ngày 6/12 (giờ địa phương) đã nêu Israel, Hàn Quốc và Ba Lan là những nước đồng minh kiểu mẫu, đáp ứng được yêu cầu của Mỹ về gia tăng chi tiêu quân sự. Quan chức này khẳng định những nước trên sẽ nhận được những ưu đãi từ Washington, cũng như cảnh báo những nước đồng minh vẫn chưa đảm nhận đầy đủ vai trò trong việc phòng thủ chung sẽ phải gánh chịu hậu quả.Bộ trưởng Hegseth nêu rõ Hàn Quốc đã cam kết chi 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các khoản quân sự trọng tâm, đồng thời đảm nhận vai trò chủ đạo trong phòng thủ thông thường. Đây là nội dung đã được xác nhận trong tài liệu tóm lược kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ được công bố vào ngày 13/11 vừa qua.Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước cũng đã công bố “Chiến lược an ninh quốc gia” (NSS), trong đó đề ra các mục tiêu đối ngoại và an ninh của Mỹ cũng như phương án thực hiện trong một khuôn khổ lớn.Cụ thể, chiến lược này xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phòng thủ lãnh thổ Mỹ, Tây bán cầu, bảo vệ Đài Loan và kiềm chế Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chiến lược còn kêu gọi các nước đồng minh phải đảm nhận vai trò chính trong việc phòng thủ khu vực của mình và đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phòng thủ chung. Tài liệu này còn nêu rõ Mỹ sẽ xây dựng mạng lưới chia sẻ gánh nặng với các nước đồng minh có lập trường tương đồng, và sẽ hỗ trợ những nước hợp tác thông qua đãi ngộ trong các vấn đề thương mại, chia sẻ công nghệ và viện trợ trong quốc phòng.Khi giới thiệu các nội dung chính của NSS trong bài phát biểu, Bộ trưởng Hegseth cũng khẳng định ngay cả khi Mỹ tập trung vào khu vực Tây bán cầu và Ấn Độ-Thái Bình Dương, các mối đe dọa ở những khu vực khác vẫn tiếp diễn. Vì vậy, các nước đồng minh của Washington cần nỗ lực nhiều hơn nữa.Quan chức này nêu rõ các nước đồng minh châu Âu đang phải đối mặt với Nga, còn Iran dù đã bị kiềm chế phần nào bởi Tổng thống Trump và Israel nhưng vẫn là mối đe dọa ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra, bán đảo Hàn Quốc vẫn đang đối mặt với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Ông Hegseth nhấn mạnh rằng Mỹ không thể ứng phó một mình nếu các mối đe dọa xảy ra đồng thời ở nhiều khu vực. Do đó, các nước đồng minh không nên phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ mà phải chủ động hơn.