Photo : YONHAP News

Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 27/11 đã công bố Sách trắng mang tên "Kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới". Ở phần liên quan đến "không phổ biến hạt nhân", Sách trắng nhấn mạnh Bắc Kinh giữ lập trường công bằng và định hướng đúng đắn đối với vấn đề bán đảo Hàn Quốc, đã và đang nỗ lực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo, tập trung vào tiến trình giải quyết vấn đề trên bán đảo theo hướng chính trị.Trong tài liệu tương tự công bố năm 2005, Trung Quốc từng tuyên bố "ủng hộ lập trường của các nước liên quan về việc thiết lập các khu phi hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc, khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Trung Đông. Tuy nhiên, tài liệu lần này đã hoàn toàn bỏ đi cụm từ "phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc".Về nội dung trên, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 6/12 đưa tin có phân tích cho rằng việc lược bỏ cụm từ này cho thấy Bắc Kinh đã xa rời quan điểm truyền thống trước đây, đó là "không chấp nhận Bắc Triều Tiên sở hữu hạt nhân", mà dường như chuyển sang thừa nhận chính sách vũ trang hạt nhân của Bình Nhưỡng.Trước đó, trong Sách trắng về "Chính sách hợp tác an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Trung Quốc" công bố năm 2017, Bắc Kinh đã nêu rõ lập trường phản đối cứng rắn với mọi nỗ lực phát triển hạt nhân, bao gồm các vụ thử nghiệm hạt nhân, phóng thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.