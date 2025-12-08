Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tổng kết thành quả sau nửa năm ra mắt Chính phủ mới

Photo : YONHAP News

Nhân dịp tròn 6 tháng Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ra mắt, toàn bộ các quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 7/12 đã tổ chức buổi họp báo để công bố các thành quả đạt được.Trong buổi họp báo, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik đánh giá rằng chặng đường nửa năm qua là quá trình bình thường hóa quốc gia và đổi mới toàn diện trong vấn đề điều hành đất nước. Ông Kang nhấn mạnh Chính phủ đã nhanh chóng khôi phục cuộc sống hàng ngày đã bị sụp đổ vì vụ nổi loạn, và hiện đã có thể đứng tại vạch xuất phát để hướng tới tăng trưởng và nhảy vọt. Văn phòng Tổng thống nhận định năm 2026 sẽ là năm đầu tiên cho bước nhảy vọt trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac khẳng định sẽ nối lại đối thoại liên Triều và chính thức thúc đẩy quá trình chung sống hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Mặc dù Hàn Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm căng thẳng, song phía Bắc Triều Tiên vẫn không có phản ứng. Vì vậy, Seoul sẽ tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Tuy nhiên, ông Wi cho biết sẽ không sử dụng lá bài như cắt giảm các đợt tập trận chung Hàn-Mỹ.Ngoài ra, Chính phủ cho biết đối sách bất động sản 15/10 là nhằm kiểm soát đà tăng giá tại khu vực thủ đô, đồng thời đang chuẩn bị các chính sách ổn định thị trường như mở rộng nguồn cung.Về tranh cãi gần đây liên quan đến tin nhắn nhờ vả về mặt nhân sự của nghị sĩ Moon Jin-seok (đảng Dân chủ đồng hành) đến một nhân vật thuộc Văn phòng Tổng thống, kết quả thanh tra nội bộ xác nhận rằng không có nội dung liên quan nào được gửi đến Văn phòng Tổng thống. Chính phủ cũng khẳng định sẽ bổ nhiệm thanh tra đặc biệt nhằm giám sát các hành vi sai phạm của người thân Tổng thống, kêu gọi Quốc hội nhanh chóng xúc tiến quy trình liên quan. Đặc biệt, việc chuyển trở lại làm việc tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đã được chính thức hóa trong năm 2025.