Coupang đối mặt với vụ kiện tập thể tại cả Hàn Quốc và Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh người tiêu dùng tại Hàn Quốc đang chuẩn bị cho vụ kiện với công ty Coupang sau sự cố rò rỉ thông tin hơn 30 triệu tài khoản khách hàng, một vụ kiện tập thể nhằm vào trụ sở chính của Coupang tại Mỹ cũng đang được triển khai.SJKP, văn phòng tại Mỹ của công ty luật Daeryun của Hàn Quốc, sẽ tổ chức một buổi họp báo tại quận Manhattan, New York vào ngày 8/12 (giờ địa phương) để công bố kế hoạch đệ đơn lên Tòa án Mỹ yêu cầu Coupang bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt.Đại diện công ty luật Daeryun cho biết sẽ tiến hành vụ kiện đồng thời tại Hàn Quốc và Mỹ. Với vụ kiện đệ trình lên Tòa án Mỹ, công ty đã tập hợp được một số nguyên đơn, và dự kiến sẽ kêu gọi thêm thông qua buổi họp báo.Vào ngày 29/11, công ty Coupang thông báo có khoảng 33,7 triệu dữ liệu tài khoản khách hàng bị rò rỉ thông tin cá nhân như tên, email, số điện thoại, địa chỉ, một phần thông tin đơn hàng.Toàn bộ 100% cổ phần của công ty Coupang tại Hàn Quốc do công ty mẹ Coupang niêm yết tại Mỹ sở hữu. Hơn 70% quyền biểu quyết của công ty mẹ do nhà sáng lập Kim Bom-suk, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coupang, nắm giữ.Ông Kim sinh ra tại Seoul nhưng theo cha sang Mỹ sinh sống từ nhỏ và sau đó nhập quốc tịch Mỹ. Ông tốt nghiệp đại học Harvard và sáng lập Coupang vào năm 2010.