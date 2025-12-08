Nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân bị truy tố không giam giữ với cáo buộc liên quan đến vụ nổi loạn

Photo : KBS News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ nổi loạn liên quan đến thiết quân luật hôm 3/12 năm ngoái của Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ nghị sĩ Choo Kyung-ho của đảng Sức mạnh quốc dân và cựu Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn sang cho bên Tòa án.Trong buổi họp báo vào ngày 7/12, trợ lý công tố viên đặc biệt Park Ji-young cho biết Nhóm đã truy tố không giam giữ nghị sĩ Choo Kyung-ho với cáo buộc tham gia nhiệm vụ chủ chốt trong vụ nổi loạn, liên quan đến việc cản trở biểu quyết về vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái.Theo cáo buộc, trong thời điểm ban bố thiết quân luật, ông Choo khi đó là Đại diện của đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội đã nhận yêu cầu phối hợp trong vụ thiết quân luật từ phía cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Sau đó, ông Choo đã ba lần thay đổi địa điểm của cuộc họp toàn thể nghị sĩ nhằm cản trở các nghị sĩ khác tham gia biểu quyết bãi bỏ thiết quân luật. Nhiều nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân đã không thể tham dự biểu quyết bãi bỏ thiết quân luật do những thay đổi về địa điểm họp này. Dự thảo nghị quyết yêu cầu bãi bỏ thiết quân luật đã được thông qua với sự tán thành của toàn thể 190 nghị sĩ có mặt, trong đó 90 nghị sĩ trong số 108 nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân đã vắng mặt.Nhóm công tố viên đặc biệt ngày 3/11 vừa qua đã yêu cầu lệnh bắt giữ nghị sĩ Choo, nhưng đã bị Tòa án bác bỏ vào ngày 2/12, với lý do vẫn còn tranh cãi về cáo buộc và vấn đề pháp lý liên quan.Mặt khác, Nhóm công tố cũng cho biết đã chuyển hồ sơ của cựu Chủ tịch Hwang sang Tòa án vào cùng thời điểm, với các cáo buộc gồm kích động nổi loạn và cản trở thi hành công vụ đặc biệt, sau khi lệnh bắt giữ ông trước đó cũng đã bị Tòa án bác bỏ.