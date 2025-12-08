Toàn bộ vệ tinh CubeSat trên tên lửa Nuri thành công liên lạc với trạm mặt đất

Photo : YONHAP News

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 8/12 đưa tin cho biết ba vệ tinh khối lập phương (CubeSat) gồm "EEE Tester-1" của Viện nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc và công ty Nara Space, "PERSAT" của công ty Quaternion, và "B-1000" của SpaceLiinTech đều đã liên lạc thành công với trạm mặt đất. Theo đó, toàn bộ 12 vệ tinh CubeSat được lắp trên tên lửa đẩy Nuri trong lần phóng thứ 4 đã liên lạc thành công với trạm mặt đất.Tên lửa Nuri đã được phóng thành công vào ngày 27/11 vừa qua, mang theo vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3 và 12 vệ tinh khối lập phương. 13 vệ tinh này đã bay vào quỹ đạo ở độ cao 600 km.Công ty Nara Space, đơn vị đồng phát triển vệ tinh EEE Tester-1 cho biết vệ tinh này đã liên lạc hai chiều thành công. Trong vòng 6-12 tháng tới, vệ tinh sẽ truyền dữ liệu thử nghiệm về các linh kiện được tranh bị trên tên lửa trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như bức xạ vũ trụ và thay đổi nhiệt độ, giúp đánh giá hiệu suất hoạt động của các thiết bị.SpaceLiinTech cũng xác nhận đã hoàn tất liên lạc với vệ tinh B-1000 và kết quả kiểm tra tình trạng pin cho thấy vệ tinh hoạt động ổn định. Công ty Quaternion cho biết đã nhận được tín hiệu từ vệ tinh PERSAT vào ngày 6/12.Trong các đợt phóng tên lửa Nuri thứ hai và thứ ba, chưa từng có trường hợp nào tất cả vệ tinh CubeSat liên lạc thành công với trạm mặt đất. Vì vậy, thành công lần này đã cho thấy năng lực công nghệ vũ trụ của Hàn Quốc đang ngày càng được nâng cao. Đợt phóng lần thứ 4 này được đánh giá là hoàn toàn thành công, bao gồm cả các nhiệm vụ phụ.Vệ tinh khối lập phương không thể tích hợp các linh kiện hiệu suất cao như vệ tinh lớn do có kích thước nhỏ, nên tỷ lệ thành công thường không cao. Tuy nhiên, vệ tinh này gần đây được sử dụng và phát triển do chi phí rẻ và tính quy chuẩn hóa, để thay thế một phần chức năng của các vệ tinh cỡ lớn.