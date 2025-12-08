5,2% dân số Hàn Quốc có nguồn gốc nhập cư

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 8/12 công bố số liệu thống kê về người có nguồn gốc nhập cư năm 2024. Tính đến ngày 1/11/2024, Hàn Quốc có 2,715 triệu người thuộc nhóm này, tăng 5,2% so với một năm trước, chiếm 5,2% tổng dân số. Nếu so với mức tăng 30.000 người (0,1%) của tổng dân số Hàn Quốc trong năm ngoái thì mức tăng của nhóm người có nguồn gốc nhập cư cao hơn rất nhiều.Người có nguồn gốc nhập cư là người mà bản thân hoặc ít nhất một trong hai người bố hoặc mẹ có nguồn gốc nhập cư, bao gồm người nước ngoài sống tại Hàn Quốc, người nhập tịch hoặc được công nhận quốc tịch theo huyết thống, con cái của người nhập cư.Trong số đó, người mang quốc tịch Hàn Quốc là 672.000 người, chiếm 24,8%, người nước ngoài là 2.043.000 người, chiếm 75,2%. Tỷ lệ giới tính (số nam trên 100 nữ) là 110,7, cho thấy nam giới nhiều hơn nữ giới.Xét theo độ tuổi, nhóm trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi chiếm nhiều nhất với 2.223.000 người, tương đương 81,9%. Tiếp theo là nhóm trẻ em từ 0-14 tuổi chiếm 12,7% và nhóm trên 65 tuổi chiếm 5,5%. Nhóm ngoài 20 tuổi tăng 8% so với năm trước, mức tăng nhanh nhất trong các nhóm tuổi.Về quốc tịch của cha mẹ, có 200.000 người có cha hoặc mẹ là người Việt Nam, chiếm nhiều nhất với 27,2%. Sau đó là người Trung quốc 122.00 người (16,5%), người Trung Quốc gốc Hàn 88.000 người (12%).Thống kê trên được thực hiện dựa trên những người có thời gian cư trú tại Hàn Quốc là hơn ba tháng tính đến ngày 1/11 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên tài liệu này được công bố, nhằm phục vụ mục đích hoạch định chính sách.