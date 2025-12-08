Giới thẩm phán Hàn Quốc thảo luận về kế hoạch cải cách tư pháp của đảng cầm quyền

Photo : YONHAP News

Đại diện các thẩm phán toàn Hàn Quốc đã bắt đầu nhóm họp để thảo luận về việc có đưa ra lập trường liên quan đến kế hoạch cải cách tư pháp mà đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang xúc tiến tại Quốc hội hay không.Hội nghị thẩm phán toàn quốc đã khai mạc vào ngày 8/12 tại Viện nghiên cứu tư pháp (tỉnh Gyeonggi) với 84 trong tổng số 126 thành viên tham dự, đủ điều kiện khai mạc.Trong bài phát biểu khai mạc, thẩm phán Kim Ye-young, Chủ tịch Hội nghị, nhấn mạnh Quốc hội đang thảo luận nhiều dự luật quan trọng đến hệ thống tư pháp và có tác động lớn đến người dân. Các thẩm phán có trách nhiệm phải trình bày rõ ý kiến với người dân dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong việc xét xử.Quan điểm của các thẩm phán là rất đa dạng và dự kiến sẽ diễn ra nhiều tranh luận sôi nổi. Tuy nhiên, mọi thẩm phán đều phải tôn trọng quyền lập pháp của Quốc hội, nội dung thảo luận trong chính giới, giới học giả và dân sự. Đồng thời, các thẩm phán cũng hy vọng Quốc hội sẽ phản ánh ý kiến của Tòa án, cơ quan trực tiếp thực hiện việc xét xử, trong quá trình cải cách chế độ để đáp ứng tốt nhất kỳ vọng của người dân.Hội nghị thẩm phán toàn quốc là cơ chế thảo luận của các thẩm phán đại diện được lựa chọn từ Tòa án các cấp, đưa ra ý kiến hoặc kiến nghị liên quan đế hành chính tư pháp và sự độc lập của thẩm phán.Có hai nghị sự được trình lên thảo luận tại hội nghị cùng ngày, gồm vấn đề cải cách chế độ tư pháp và thay đổi về chế độ nhân sự, đánh giá thẩm phán.Ngoài ra, Hội nghị cũng sẽ nghe ý kiến của Tòa án tối cao liên quan đến các vấn đề đang được thảo luận như bãi bỏ Cơ quan Hành chính tòa án và thành lập Ủy ban Hành chính tư pháp, lập Tòa án chuyên trách xét xử vụ nổi loạn, cùng dự luật áp dụng tội danh "bóp méo luật".Các nghị sự được thảo luận sẽ được công bố thành lập trường chính thức nếu có quá bán số thẩm phán tham dự tán thành, nếu không đạt đủ số lượng sẽ bị bác bỏ.