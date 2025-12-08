Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoon Min-ho trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8/12 phát biểu việc điều chỉnh tập trận chung Hàn-Mỹ có thể được thảo luận khi điều kiện và môi trường cho phép. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất nhấn mạnh tập trận chung Hàn-Mỹ không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự mà còn đối với cả tình hình bán đảo Hàn Quốc và quan hệ liên Triều.Vào tháng trước, Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young từng phát biểu rằng chừng nào quân đội Hàn Quốc còn tập trận quân sự thì sẽ không thể tiến tới hội đàm Mỹ-Triều, do đó việc điều chỉnh là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong ngày 7/12, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac khẳng định Chính phủ không xem xét việc điều chỉnh tập trận chung Hàn-Mỹ như một quân bài nhằm xúc tiến phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Trước câu hỏi của phóng viên về việc cụm từ "bán đảo Hàn Quốc không có hạt nhân" có phải thay thế cho cụm từ "phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc" hay không, phát ngôn viên Yoon nhấn mạnh cả hai cách diễn đạt này không khác nhau nhiều về ý nghĩa.Trước đó, trong bài phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ khóa XXII ngày 2/12 vừa qua, Tổng thống Lee Jae Myung đã khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc, theo đuổi một bán đảo không có hạt nhân, củng cố nền hòa bình vững chắc. Trong bài phát biểu này, Tổng thống đã không dùng từ "phi hạt nhân hóa".