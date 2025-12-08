Lộ diện các đối thủ đầu tiên của Hàn Quốc tại World Cup 2026

Photo : YONHAP News

Trong ngày 6/12 đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 tại Trung tâm Kennedy, Washington (Mỹ). Trong đó, đội tuyển Hàn Quốc được xếp vào bảng A gồm Mexico, Nam Phi và đội thắng trong trận play-off bảng D khu vực châu Âu. Tấm vé cuối cùng của bảng A sẽ là cuộc đua giữa các đội Đan Mạch, Bắc Macedonia, Séc và Ireland.Theo kết quả bốc thăm, Hàn Quốc sẽ thi đấu toàn bộ ba trận vòng bảng World Cup tại Mexico. Trận đấu mở màn sẽ diễn ra vào ngày 12/6 năm sau với đội thắng trong vòng play-off bảng D châu Âu, trận đấu thứ hai diễn ra vào ngày 19/6 trước chủ nhà Mexico, trận thứ ba trước Nam Phi diễn ra vào ngày 25/6.Việc phải đối đầu với nước chủ nhà Mexico dự kiến sẽ tạo ra không ít áp lực, nhưng nhìn chung đây vẫn là một bảng đấu tương đối thuận lợi với Hàn Quốc. Đội tuyển sẽ tập trung vào tháng 3 năm sau để thi đấu giao hữu với các đối thủ mô phỏng phong cách của các đội trong bảng A.World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 thành phố ở ba quốc gia Bắc Trung Mỹ là Mỹ, Canada và Mexico. Đây sẽ là vòng chung kết World Cup đầu tiên được mở rộng từ 32 lên thành 48 đội tham gia.