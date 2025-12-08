Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh phát triển cân bằng là chiến lược sinh tồn quốc gia

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 8/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nghe Ủy ban thời đại địa phương, một cơ quan tư vấn dưới quyền Tổng thống, báo cáo tình hình công tác năm 2025.Tại đây, Tổng thống nhấn mạnh việc phân quyền, phát triển cân bằng và tăng cường tự trị địa phương đã trở thành một chiến lược sinh tồn quốc gia không thể tránh khỏi nhằm đặt được tăng trưởng bền vững cho Hàn Quốc.Ông Lee chỉ ra rằng trong nhiều năm qua, Hàn Quốc đã xúc tiến chiến lược tăng trưởng "một cực" tập trung vào khu vực Seoul và lân cận thủ đô, nhờ đó đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, giờ đây sự tập trung quá mức vào khu vực Seoul và lân cận thủ đô đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, ngược lại gây tổn hại tới tiềm năng tăng trưởng. Trong thời gian tới, Hàn Quốc phải xây dựng một hệ thống đa cực, tập trung vào chiến lược "5 cực 3 đặc khu", để đảm bảo động lực tăng trưởng mới cho quốc gia."5 cực, 3 đặc khu" là chiến lược chia toàn bộ lãnh thổ địa chính Hàn Quốc thành 5 siêu vùng và 3 tỉnh tự trị đặc biệt, để thúc đẩy tăng trưởng phù hợp với đặc điểm của từng khu vực.Cùng ngày, Tổng thống đã nghe Chủ tịch Ủy ban Kim Kyung-soo báo cáo về "Chiến lược đại chuyển đổi không gian địa chính 5 cực 3 đặc khu" và "Phương án xúc tiến tăng cường nền tảng phân quyền tự trị".Ông Lee cho biết sẽ tiến hành thảo luận về phương án hiện thực hóa chiến lược này trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban thời đại địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách đã chuẩn bị, mở ra con đường tăng trưởng bền vững mới cho Hàn Quốc.