Phó Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo hoàn tất lập kế hoạch giải ngân ngân sách từ đầu năm 2026

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp kiểm tra giải ngân ngân sách ngày 8/12, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol chỉ thị các Bộ ngành hoàn tất lập kế hoạch cho các dự án dân sinh ngay trong tháng 12 này, để có thể giải ngân ngay ngân sách từ ngày đầu tiên của năm mới.Ông Koo nhấn mạnh dự thảo ngân sách năm 2026 đã được Quốc hội thông qua đúng hạn vào ngày 2/12 vừa qua. Theo đó, Chính phủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch giải ngân nhằm thực hiện một nền kinh tế siêu đổi mới và ổn định dân sinh.Phó Thủ tướng chỉ đạo các ban ngành nhanh chóng thông báo về nội dung chi tiết và ngân sách cho các dự án hỗ trợ cho chính quyền địa phương. Với các dự án được phân bổ ngân sách trước khi bắt đầu năm tài khóa, phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị như ký hợp đồng, công bố dự án trong năm nay để có thể giải ngân từ tháng 1 năm sau.Ông Koo nhấn mạnh để duy trì đà hồi phục kinh tế, việc hoàn tất giải ngân ngân sách năm nay cũng hết sức quan trọng. Nhìn chung tình hình giải ngân đang rất khả quan nhưng Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tới phút cuối cùng, đặt trọng tâm vào việc giảm thiểu các khoản ngân sách phải chuyển giao sang năm sau hoặc không sử dụng, nâng cao tỷ lệ giải ngân. Chính phủ sẽ dốc toàn lực để tập trung quản lý, đặt mục tiêu giải ngân xong toàn bộ ngân sách bổ sung trong năm nay.Tính đến cuối tháng 11, tiến độ giải ngân ngân sách bổ sung đợt một đạt 93,9%, ngân sách bổ sung đợt hai là 98,2%.