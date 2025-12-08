Photo : KBS News

Tại lễ trao giải "Hitmakers 2025" do tạp chí giải trí Variety của Mỹ tổ chức ngày 6/12 (giờ dịa phương), thành viên Rosé của nhóm nhạc Blackpink Hàn Quốc cùng các ca sĩ thể hiện ca khúc nhạc phim trong phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) đã được xướng tên.Rosé giành giải "Global Hitmaker of the Year" (Nghệ sĩ tạo hit toàn cầu của năm) nhờ thành công của ca khúc “APT.” (viết tắt của Apartment, tạm dịch: Căn hộ), tác phẩm hợp tác giữa Rosé và ngôi sao quốc tế Bruno Mars, cùng album solo chính thức đầu tay của cô mang tên "Rosie". Xuất hiện tại lễ trao giải, Rosé gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong công ty quản lý đã giúp đỡ cô trong suốt một năm "bận rộn đến khó tin".Các ca sĩ EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami, những người thể hiện ca khúc nhạc phim trong "KPop Demon Hunters" đã nhận giải thưởng "KPop Demon Hitmakers of the Year" (Nghệ sĩ tạo hit KPop Demon của năm).