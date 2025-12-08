Văn phòng Tổng thống sẽ hoàn tất chuyển về Phủ Tổng thống vào dịp Giáng sinh

Photo : YONHAP News

Từ ngày 8/12, các nhân viên trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chính thức triển khai thu dọn đồ đạc để di dời về Phủ Tổng thống ở quận Jongno, Seoul.Vào tháng trước, Văn phòng Tổng thống đã hoàn tất công tác cải thiện môi trường, thi công các hạ tầng thông tin, viễn thông tại Phủ Tổng thống, đồng thời di dời một số hạng mục như nhà ăn dành cho nhân viên vào đầu tháng này.Phòng tác nghiệp dành cho phóng viên và phòng họp báo dự kiến sẽ được di dời trong khoảng từ ngày 20-23/12 đến Chunchugwan (Xuân Thu Quán), nơitổ chức họp báo của Tổng thống cũng là nơi thường trú của các phóng viênbên trong Phủ Tổng thống.Chánh Văn phòng Tổng Thống Kang Hoon-sik ngày 7/12 đã công bố về kế hoạch quay về Phủ Tổng thống, cho biết quá trình di dời các trang thiết bị làm việc sẽ được kết thúc vào khoảng Giáng sinh.Tuy nhiên, dinh thự dành cho Tổng thống ở phường Hannam (quận Yongsan) sẽ được di dời về Phủ Tổng thống vào đầu năm sau do vấn đề an ninh, bảo vệ. Theo đó, dự kiến Tổng thống Lee sẽ tạm thời di chuyển hàng ngày từ dinh thự ở quận Yongsan tới làm việc tại Phủ Tổng thống trong một khoảng thời gian ngắn.Phủ Tổng thống là ở và làm việc trước đây của các đời Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi nhậm chức vào năm 2022 đã xúc tiến di dời Văn phòng Tổng thống tới quận Yongsan (Seoul), nơi vốn là trụ sở Bộ Quốc phòng, và mở cửa Phủ Tổng thống cho công chúng tham quan.