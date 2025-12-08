Giới chức Hàn-Mỹ bác lo ngại về mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong tài liệu "Chiến lược an ninh quốc gia" (NSS) được Chính phủ Mỹ công bố ngày 5/12 (giờ địa phương) hoàn toàn không đề cập tới Bắc Triều Tiên, bao gồm cả mục tiêu phi hạt nhân hóa. Điều này làm dấy lên phân tích cho rằng mức độ ưu tiên với vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc trong Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị giảm sút.Về điều này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/12 giải thích tài liệu NSS lần này đã được thay đổi về hướng trình bày, không đi sâu vào từng xung đột hay từng vấn đề an ninh cụ thể.Quan chức này nhấn mạnh Chính phủ Tổng thống Donald Trump vẫn luôn khẳng định rõ về mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên trong mỗi dịp quan trọng. Trong tài liệu tóm lược chung kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ công bố gần đây, Seoul và Washington khẳng định giữ vững lập trường nhất quán về mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kevin Kim sau buổi gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon-joo tại trụ sở Bộ Ngoại giao vào cùng ngày cũng khẳng định lãnh đạo Hàn-Mỹ đã tái khẳng định quyết tâm phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện trong tài liệu tóm lược chung, đây cũng chính là chính sách hiện nay với bán đảo Hàn Quốc của Mỹ.Đại sứ Kim cho biết đã thảo luận với Thứ trưởng Park về cách thức phối hợp tốt nhất giữa hai bên trong các vấn đề nổi cộm, trong đó bao gồm cả việc phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, điều đã được lãnh đạo hai bên nhất trí.