Phi hành gia gốc Hàn trở về Trái đất sau 245 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế

Photo : YONHAP News

Phi hành gia gốc Hàn của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) Johnny Kim đã trở về Trái Đất sau 8 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).Tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos cho biết tàu vũ trụ Soyuz MS-27 chở phi hành gia Johnny Kim cùng hai phi hành gia người Nga đã trở về Trái Đất vào ngày 9/12 (giờ địa phương).Tàu vũ trụ đã hạ cánh vào lúc 2 giờ 4 phút chiều ngày 9/12 (giờ Hàn Quốc) tại khu vực thảo nguyên cách thành phố Jezkazgan (Kazakhstan) khoảng 146 km về phía Đông Nam. Sau đó, ba phi hành gia đã lên trực thăng để di chuyển đến thành phố Karaganda của Kazakhstan. Từ đây, phi hành gia Johnny Kim sẽ bay về Houston, bang Texas, Mỹ.NASA và tập đoàn Roscosmos đã ký thỏa thuận trao đổi chỗ ngồi trên tàu vũ trụ vào tháng 7/2022 nhằm đảm bảo phương thức vận chuyển thay thế, theo đó phi hành gia hai bên được luân phiên sử dụng tàu của nhau để di chuyển đến và rời ISS.Phi hành gia Johnny Kim đến ISS bằng tàu Soyuz vào ngày 8/4 vừa qua, đã trải qua 245 ngày thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và thí nghiệm khoa học của NASA. Đây là nhiệm vụ không gian đầu tiên của anh kể từ sau khi được chọn làm phi hành gia NASA năm 2017, đồng thời là trường hợp đầu tiên một phi hành gia gốc Hàn đảm nhiệm nhiệm vụ trong không gian. Trong thời gian lưu trú tại ISS, Johnny Kim đã quay quanh quỹ đạo Trái Đất 3.920 lần, di chuyển tổng cộng khoảng 104 triệu dặm (tương đương khoảng 167,37 triệu km).Ở giai đoạn đầu làm việc trên ISS, anh từng đăng lên Facebook và Instagram những hình ảnh như bánh hamburger rưới tương ớt Gochujang của Hàn Quốc hay ảnh cầm lọ tương của một hãng Hàn Quốc, tự hào khoe khẩu vị Hàn của mình.