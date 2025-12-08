Trụ sở của Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc bắt đầu được di dời về thành phố Busan

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Hàn Quốc cho biết quá trình di dời Bộ từ thành phố Sejong tới thành phố Busan đã chính thức được bắt đầu vào ngày 8/12. Khối lượng đồ đạc cần vận chuyển tương đương với khoảng 250 chiếc xe tải 5 tấn, dự kiến sẽ mất khoảng hai tuần để hoàn tất quá trình di dời.Cơ quan này sẽ chuyển văn phòng của Bộ trưởng và Thứ trưởng vào giai đoạn cuối cùng và có kế hoạch đưa toàn bộ không gian làm việc vào tòa nhà công vụ tạm thời tại thành phố Busan chậm nhất vào ngày 21/12. Tổng cộng khoảng 800 nhân viên của Bộ Hải dương và thủy sản sẽ làm việc tại trụ sở mới ở Busan. Đây là lần đầu tiên một cơ quan trong Chính phủ Hàn Quốc được chuyển nguyên trụ sở từ thành phố Sejong về địa phương khác.Bộ Hải dương và thủy sản đã chuẩn bị khoảng 86 tỷ won (58 triệu USD) cho năm nay và khoảng 32 tỷ won (21,8 triệu USD) cho năm 2026 để trang trải cho chi phí di dời bao gồm chi phí vận chuyển, xây dựng và hỗ trợ lưu trú cho nhân viên. Sau khi hoàn tất việc chuyển trụ sở về thành phố Busan, cơ quan này dự kiến tổ chức lễ khánh thành chính thức vào khoảng ngày 23/12.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong thời gian vận động tranh cử đã từng cam kết phát triển thành phố Busan thành cảng trọng điểm, chuẩn bị cho thời đại của tuyến đường biển Bắc Cực, bao gồm việc di dời Bộ Hải dương và thủy sản, chuyển trụ sở công ty vận tải biển HMM đến Busan, đào tạo nhân lực và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan.