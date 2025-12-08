Vụ kiện tập thể quy mô lớn đối với công ty Coupang tại Mỹ

Photo : YONHAP News

SJKP, văn phòng tại Mỹ của công ty luật Daeryun (Hàn Quốc) trong cuộc họp báo ngày 8/12 (giờ địa phương) cho biết sẽ khởi kiện tập thể không chỉ đối với chi nhánh công ty Coupang tại Hàn Quốc mà cả trụ sở chính công ty ở bang Delaware (Mỹ) lên Tòa án Mỹ, yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính hình phạt liên quan đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn gần đây. Tuy nhiên, lịch trình đệ đơn kiện cụ thể vẫn chưa được công bố.Các Tòa án tại bang Delaware được đánh giá là có xu hướng thân thiện với doanh nghiệp. Vụ kiện này thuộc thẩm quyền của Tòa án liên bang Mỹ. Khoảng 200 nguyên đơn đã yêu cầu khởi kiện dân sự và hình sự đối với công ty Coupang tại Hàn Quốc. Tất cả các nguyên đơn này đều sẽ tham gia vào vụ kiện tập thể tại Mỹ.Một lợi thế khi tiến hành kiện tụng ở Mỹ là chế độ "discovery", cho phép các bên làm rõ vấn đề tranh chấp thông qua việc công bố chứng cứ và tài liệu thu thập được cho đối phương trước khi phiên tòa bắt đầu theo quyết định của tòa án. Theo chế độ này, bên nguyên đơn và bị đơn có thể tiếp cận toàn bộ thông tin của nhau dựa theo quyết định của Tòa án, giúp việc thu thập chứng cứ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tại Hàn Quốc. Hãng luật trên cho biết thông qua chế độ này, có thể làm rõ hơn tình trạng quản lý máy chủ, bao gồm cả mức độ bảo mật nếu xác định được trụ sở chính của Coupang tại Mỹ có quyền truy cập vào máy chủ của công ty Coupang tại Hàn Quốc.Với hình thức kiện tập thể tại Mỹ, ngay cả những người không trực tiếp tham gia vụ kiện thì vẫn có thể được bồi thường nếu bên nguyên đơn thắng kiện và mức bồi thường có thể rất lớn. Tuy nhiên, chi phí theo đuổi vụ kiện cũng rất cao, số nạn nhân trong vụ rò rỉ thông tin cá nhân đã lên tới hàng chục triệu người. Vì vậy, dù tổng số tiền bồi thường có lớn thì phần thực nhận của từng cá nhân có thể không nhiều như kỳ vọng.Mặt khác, Cảnh sát Hàn Quốc ngày 9/12 cũng đã điều 17 điều tra viên tới trụ sở công ty Coupang tại Hàn Quốc ở quận Songpa (Seoul) để thu thập tài liệu liên quan đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân. Cảnh sát cho biết việc khám xét lần này là biện pháp cần thiết để nắm bắt chính xác vụ việc. Dựa trên các chứng cứ kỹ thuật số thu thập được, cảnh sát dự kiến sẽ làm rõ toàn diện danh tính người gây rò rỉ, đường thông tin bị rò rỉ và nguyên nhân dẫn đến vụ rò rỉ thông tin của Coupang.Trước đó, công ty Coupang tại Hàn Quốc vào ngày 25/11 đã nộp tố cáo vụ rò rỉ thông tin cá nhân lên cảnh sát. Cảnh sát đã tiến hành điều tra đối với người tố cáo vào ngày 28/11. Chính phủ Hàn Quốc phỏng đoán vụ rò rỉ thông này bắt đầu từ ngày 24/6. Thông tin bị lộ bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ, một phần lịch sử đơn đặt hàng và mật mã cửa ra vào chung của tòa nhà nơi người dùng Coupang sinh sống.