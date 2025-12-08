Phát hiện thi thể công dân Hàn Quốc trong một căn biệt thự ở Việt Nam

Photo : YONHAP News

Cảnh sát Việt Nam cho biết ngày 7/12 vừa qua đã phát hiện một người đàn ông Hàn Quốc tử vong trong một căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm tử vong được ước tính là vào khoảng 6 ngày trước đó. Cảnh sát hiện tập trung điều tra theo hướng nạn nhân có thể bị sát hại rồi dựng hiện trường giả thành vụ tự sát.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu phía Việt Nam tiến hành điều tra kỹ lưỡng, đồng thời đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, do vụ việc vẫn trong quá trình điều tra nên chưa thể tiết lộ thêm thông tin chi tiết.Trước đó vào tháng 11, một người đàn ông Hàn Quốc cũng được phát hiện tử vong trong một chiếc túi lớn tại một khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai nghi phạm là công dân Hàn Quốc ở độ tuổi 20 bị bắt giữ về hành vi phi tang thi thể này được xác định từng tham gia một tổ chức tội phạm bạo lực ở Hàn Quốc.