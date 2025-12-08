Tổng thống Hàn Quốc dự kiến có chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 1/2026

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/12 cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đang phối hợp điều chỉnh lịch trình cho kế hoạch thăm Nhật Bản vào tháng 1/2026 của Tổng thống Lee Jae Myung, cũng như phương án tiến hành Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật.Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Lee dự kiến kéo dài 2 ngày 1 đêm. Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật sẽ diễn ra ở tỉnh Nara, quê hương và cũng là khu vực bầu cử của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.Ngoài ra, Tổng thống Lee cũng đang có kế hoạch tới thăm Trung Quốc vào tháng 1 năm sau. Trước đó, trong buổi họp báo với truyền thông quốc tế tại Phủ Tổng thống ngày 3/12 vừa qua, ông Lee cho biết muốn sớm thăm Trung Quốc để tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhằm trao đổi sâu rộng về các phương án hợp tác và nhiều vấn đề khác giữa hai nước.