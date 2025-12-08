Quốc hội Mỹ yêu cầu duy trì quy mô quân đội Mỹ tại Hàn Quốc trong dự thảo luật về quốc phòng

Photo : YONHAP News

Hạ viện và Thượng viện Mỹ ngày 7/12 (giờ địa phương) đã công bố một bản dự thảo chung về Đạo luật ủy nhiệm Quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2026.Dự thảo nhấn mạnh việc tăng cường đồng minh Hàn-Mỹ trong hợp tác về căn cứ phòng thủ chung và khẳng định lại cam kết răn đe mở rộng, trong đó Washington sẵn sàng huy động toàn bộ năng lực quân sự theo Hiệp ước phòng thủ chung Hàn-Mỹ. Văn bản cũng nêu rõ cấm sử dụng ngân sách cho việc giảm quân số Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc xuống dưới 28.500 người, cũng như cho bất kỳ hành động chuyển giao quyền tác chiến thời chiến nằm ngoài kế hoạch đã được Seoul và Washington thống nhất.Để gỡ bỏ các lệnh cấm này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải chứng minh với Quốc hội rằng mọi thay đổi đều phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và đã tham vấn đầy đủ với các nước đồng minh, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Nội dung này sẽ có hiệu lực sau khi được lưỡng viện Mỹ thông qua trong phiên họp toàn thể và có chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, nội dung này ít có khả năng bị sửa đổi do đã được hai đảng ở Mỹ thống nhất.Việc Quốc hội Mỹ quy định duy trì lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc được xem là động thái kiềm chế các biện pháp đơn phương của chính quyền Tổng thống Trump.Mặt khác, Quốc hội Mỹ cũng đã yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lập danh sách những người Mỹ gốc Hàn bị ly tán với gia đình ở Bắc Triều Tiên kể từ sau Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1953). Mục đích là tạo điều kiện thuận lợi để những người Mỹ gốc Hàn này có thể đoàn tụ trực tiếp hoặc qua hình thức trực tuyến với người thân đang ở Bắc Triều Tiên nếu có cơ hội.Bản dự thảo cũng yêu cầu phải đưa vấn đề đoàn tụ gia đình ly tán của người Mỹ gốc Hàn vào chương trình nghị sự nếu đối thoại trực tiếp Mỹ-Triều được diễn ra. Chính phủ Mỹ cũng phải phối hợp phù hợp với Hàn Quốc để lập danh sách và thúc đẩy vấn đề này.Ngoài ra, dự thảo cũng yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ báo cáo về tiến độ lập danh sách, thống kê tình hình đoàn tụ và các phản hồi của Bình Nhưỡng trước các yêu cầu đoàn tụ gia đình ly tán của Washington thông qua Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, vị trí Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên hiện đang bị để trống.Cộng động người Mỹ gốc Hàn trong nhiều năm qua đã liên tục yêu cầu chính quyền Mỹ hỗ trợ đoàn tụ gia đình ly tán. Hạ Viện Mỹ trong một phiên họp toàn thể vào năm ngoái đã thông qua một dự thảo luật có nội dung tượng tự về vấn đề này, song quá trình lập pháp đã không được hoàn tất do Quốc hội Mỹ khi đó hết nhiệm kỳ. Theo đó, dự thảo luật này cũng đã tự động bị hủy bỏ. Dự thảo NDAA lần này đã hoàn tất quá trình điều chỉnh giữa lưỡng viện Mỹ, nên nội dung liên quan đến các gia đình ly tán dự kiến sẽ được giữ nguyên trong luật được ban hành cuối cùng.