Photo : YONHAP News

Trang chủ của giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) ngày 8/12 (giờ địa phương) đã công bố danh sách đề cử trong lễ trao giải lần thứ 83, diễn ra vào ngày 11/1 năm sau.Bộ phim "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác") của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook được đề cử ở "Tác phẩm xuất sắc nhất" hạng mục Phim hài và nhạc kịch, cạnh tranh với các tác phẩm đình đám khác của Mỹ như "Blue Moon", "Burgonia", "Marty Supreme", "One Battle After Another" (tựa Việt "Trận chiến sau trận chiến") (và "Nouvelle Vague" của Pháp."No Other Choice" cũng góp mặt trong đề cử hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất", đối đầu với 5 bộ phim khác trong đó có bộ phim "The Secret Agent" của Brazil .Nam diễn viên Lee Byung-hun, đóng vai chính trong "No Other Choice", được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" hạng mục Phim hài và nhạc kịch, cạnh tranh cùng các ngôi sao Hollywood như Ethan Hawke, George Clooney, Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio và Timothée Chalamet.Bên cạnh đó, bộ phim hoạt hình đình đám của nền tảng Netflix "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) được đề cử hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc nhất", cùng với "Zootopia 2" (tựa Việt "Phi vụ động trời 2"). Tác phẩm cũng có mặt trong đề cử giải thưởng "Ca khúc chủ đề hay nhất" và "Thành tựu phòng vé".Bên cạnh đó, bộ phim Hollywood “Burgonia”, được làm lại từ bộ phim Hàn Quốc “Save the Green Planet!” (tạm dịch: Cứu lấy hành tinh xanh!), được đề cử ở ba giải thưởng bao gồm "Tác phẩm xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (diễn viên Emma Stone) và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Jesse Plemons) tại hạng mục Phim hài và nhạc kịch.