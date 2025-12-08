Phó Thủ tướng Hàn Quốc tham dự cuộc họp với Bộ trưởng tài chính các nước G7

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol tối ngày 8/12 đã tham dự cuộc họp trực tuyến của Bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).Cuộc họp có sự tham dự của các nước thành viên G7 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada) cùng các quốc gia được mời bao gồm Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Mexico và Chile.Đây là lần thứ hai ông Koo tham dự hoạt động trong khuôn khổ hội nghị G7. Trước đó, ông Koo được Canada, nước giữ chức Chủ tịch G7 trong năm nay, mời tham dự đối thoại cấp cao G7, diễn ra bên lề hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) vào tháng 10 vừa qua.Trong cuộc họp lần này, Phó Thủ tướng cùng Bộ trưởng tài chính các nước thảo luận về kiểm soát xuất khẩu và các phương án ổn định chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng, đồng thời ông cũng làm rõ định hướng chính sách chuỗi cung ứng của Hàn Quốc. Ông Koo cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường hoạt động thăm dò và phát triển ở nước ngoài đối với các khoáng sản trọng tâm, bao gồm đất hiếm.Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng để đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng các khoáng sản trọng tâm như đất hiếm, các quốc gia cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, bao gồm phối hợp thăm dò và phát triển tài nguyên tại những quốc gia có trữ lượng khoáng sản dồi dào.Mỹ và Nhật Bản đang thúc đẩy hoạt động thăm dò chung các khoáng sản đất hiếm và các nguồn tài nguyên khác nằm sâu dưới Thái Bình Dương, đồng thời thăm dò khả năng mở rộng sự tham gia của các đồng minh.