Tổng thống Lee Jae Myung:

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 9/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh cá nhân nếu phạm tội và có hành vi chống đối xã hội sẽ bị xử phạt. Tương tự, pháp nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bị lên án thì cũng phải bị giải thể.Tổng thống đã chất vấn Giám đốc Cơ quan Pháp chế Cho Won-cheol về tình hình thực hiện chỉ thị xem xét phương án giải thể các tổ chức tôn giáo can thiệp chính trị hoặc có hành vi mờ ám bằng nguồn tiền trái phép.Trước đó, trong cuộc họp Nội các ngày 2/12, ông Lee chỉ ra rằng vẫn còn tồn tại trường hợp tổ chức tôn giáo vi phạm nguyên tắc tách biệt tôn giáo và chính trị, can thiệp vào chính trị một cách có tổ chức, có hệ thống. Tổng thống lấy ví dụ tại Nhật Bản những trường hợp tương tự như vậy sẽ bị ban lệnh giải thể, chỉ đạo Cơ quan Pháp chế xem xét về vấn đề này.Phát biểu của Tổng thống được phân tích là cân nhắc tới quá trình điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt liên quan tới nghi ngờ giáo phái Thống nhất đã cấu kết với Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Giám đốc Cơ quan Pháp chế trả lời việc giải thể một tổ chức tôn giáo nên căn cứ theo Điều 38 Luật Dân sự hơn là xét theo Hiến pháp. Điều khoản này quy định có thể giải thể một tổ chức tôn giáo nếu tổ chức này liên tiếp có hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng và có tổ chức. Trước tiên, cần tiến hành xác minh vi phạm có tương ứng với "mức độ cực kỳ nghiêm trọng" như luật quy định hay không.Điều 38 Luật Dân sự quy định cơ quan có thẩm quyền có thể hủy giấy phép pháp nhân khi pháp nhân đó kinh doanh ngoài mục đích đăng ký hoặc vi phạm điều kiện quy định trong giấy phép hoạt động, hay có hành vi gây hại công ích khác.Tổng thống đặt câu hỏi cơ quan nào là cơ quan có thẩm quyền hủy giấy phép hoạt động của tổ chức tôn giáo. Về điều này, Giám đốc Cơ quan Pháp chế trả lời sẽ tiến hành kiểm tra thêm và báo cáo chi tiết lên Tổng thống sau.Mặt khác, tại cuộc họp, Tổng thống nhấn mạnh phải biến năm 2026 trở thành khởi đầu cho một bước nhảy vọt mới của Hàn Quốc thông qua 6 bài toán cải cách trong đó có quy chế, lương hưu và lao động. Ông Lee chỉ ra rằng trong quá trình cải cách, sự phản kháng là điều không thể tránh khỏi nhưng phải vượt qua thì mới có thể thay đổi. Mặc dù có thể có nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình lập pháp nhưng vấn đề nào cũng có thể xử lý một cách hợp lý trên nền tảng là nguyên tắc và chuẩn mực chung của người dân.