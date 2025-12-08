Chính phủ Hàn Quốc lập nhóm chuyên trách ứng phó với tình trạng bất ổn tỷ giá ngoại hối

Photo : YONHAP News

Giới quan chức Hàn Quốc ngày 9/12 cho biết Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đã thành lập nhóm chuyên trách (TF) để tăng cường nhân lực và thảo luận chi tiết về các nhiệm vụ chính sách nhằm ổn định nguồn cung và cầu ngoại hối, ứng phó với tình trạng bất ổn tỷ giá.Chính phủ Hàn Quốc sẽ rà soát định kỳ xu hướng đổi tiền và tình hình đầu tư ở nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu, cũng như thảo luận về phương án liên kết chính sách như cung cấp ưu đãi khi đổi tiền. Đây là biện pháp ứng phó với tình huống doanh nghiệp giữ USD để chờ tỷ giá tăng. Các ưu đãi về thuế cũng sẽ được đưa ra thảo luận, trong đó bao gồm việc mở rộng mức miễn thuế như đối với phần tiền nhận từ công ty con ở nước ngoài từ 95% lên 100%.Ngoài ra, mức độ quản lý đối với các công ty chứng khoản cũng sẽ được siết chặt. Ủy ban giám sát tài chính sẽ tiến hành rà soát về nghĩa vụ giải thích cho nhà đầu tư nước ngoài, mức độ phù hợp của cảnh báo rủi ro và các hình thức tiếp thị kích thích đầu tư bằng vay vốn của các công ty chứng khoán cho đến tháng 1/2026.Bên cạnh đó, cơ chế tham vấn 4 bên gồm Bộ Kế hoạch, Bộ Y tế và phúc lợi, Ngân hàng trung ương và Quỹ lương hưu quốc gia Hàn Quốc cũng sẽ xây dựng "khung mới" nhằm phối hợp hài hòa, vừa đảm bảo Quỹ lương hưu quốc gia đầu tư có lãi vừa có thể ổn định thị trường ngoại hối. Các bên dự kiến sẽ thảo luận về việc gia hạn hợp đồng hoán đổi ngoại hối trị giá 65 tỷ USD hàng năm giữa cơ quan ngoại hối Hàn Quốc và Quỹ lương hưu quốc gia, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm 2025.Thị trường tài chính cũng đang dõi theo các biện pháp điều chỉnh cung cầu ngoại tệ của Chính phủ Hàn Quốc, cũng như kết quả cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang (FED) Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/12 (giờ địa phương). Việc lãi suất Mỹ cao hơn Hàn Quốc khiến chênh lệch lãi suất bị đảo chiều, tạo áp lực dòng vốn tại Hàn Quốc và làm tăng tỷ giá. Nếu Mỹ điều chỉnh giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới thì mức độ đảo chiều chênh lãi suất giữa Seoul và Washington sẽ giảm, tạo điều kiện cho đồng won lên giá khi nhu cầu nắm giữ USD giảm đi.