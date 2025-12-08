Hội nghị hợp tác phòng vệ thương mại Hàn-Việt diễn ra tại Đà Nẵng

Photo : YONHAP News

Ủy ban Thương mại thuộc Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 9/12 đã tổ chức chung "Hội nghị hợp tác phòng vệ thương mại Hàn-Việt lần thứ 9" và cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban Phòng vệ thương mại Hiệp định thương mại tự do Hàn-Việt tại Đà Nẵng (Việt Nam), thảo luận phương án tăng cường hợp tác liên quan đến phòng vệ thương mại.Căn cứ theo FTA Hàn-Việt có hiệu lực từ năm 2015 và Biên bản ghi nhớ (MOU) về mở rộng hợp tác giữa cơ quan phòng vệ thương mại hai nước ký kết năm 2018, Hàn Quốc và Việt Nam đang tiến hành giao lưu, thảo luận về các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại hàng năm.Tại hội nghị lần này, hai bên đã chia sẻ những hạng mục thay đổi về pháp luật, chính sách, tổ chức liên quan đến phòng vệ thương mại, trao đổi ý kiến về tình hình quy chế nhập khẩu của mỗi nước, thảo luận các vấn đề kỹ thuật liên quan đến điều tra như trợ cấp xuyên biên giới, quy trình mở điều tra.Hiện tại, Việt Nam và Hàn Quốc đều đang áp dụng 4 biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của nước kia. Phía Hàn Quốc đề nghị Việt Nam xem xét thận trọng các biện pháp chống bán phá giá đang áp dụng đối với 4 mặt hàng thép có xuất xứ từ Hàn Quốc.Một quan chức Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết cơ quan hai nước nhất trí tiếp tục vận hành chế độ phòng vệ thương mại một cách thận trọng, công bằng và minh bạch trong thời gian tới; đồng thời tăng cường hợp tác lẫn nhau trong các vấn đề mới nổi liên quan đến phòng vệ thương mại như hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá.