Trung Quốc khẳng định giữ lập trường nhất quán về vấn đề bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 8/12, khi được hỏi liệu Chính phủ Trung Quốc có thay đổi lập trường về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Quách Gia Côn, khẳng định Bắc Kinh giữ lập trường nhất quán và rõ ràng về vấn đề bán đảo Hàn QuốcTrước đó, Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 27/11 vừa qua đã công bố Sách trắng có tựa đề "Kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới". Đây là bản cập nhật từ Sách trắng "Kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị của Trung Quốc" được nước này công bố hồi tháng 9/2005. Trong đó, nội dung liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc bị chỉ ra là có sự thay đổi.Ở Sách trắng năm 2005, trong phần "Tích cực thúc đẩy kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị quốc tế", Bắc Kinh bày tỏ lập trường ủng hộ việc thiết lập các khu vực phi hạt nhân tại bán đảo Hàn Quốc, Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông.Ngược lại, trong Sách trắng năm nay, ở phần "Không phổ biến hạt nhân" chỉ ghi rằng Trung Quốc luôn duy trì lập trường công bằng và định hướng đúng đắn đối với vấn đề bán đảo Hàn Quốc, nỗ lực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của bán đảo, tập trung vào quá trình giải quyết vấn đề theo hướng chính trị. Tài liệu cũng kêu gọi các bên liên quan dừng đe dọa, uy hiếp lẫn nhau, nối lại đàm phán, đối thoại, phát huy vai trò xây dựng để giải quyết vấn đề theo hướng chính trị, thiết lập ổn định và hòa bình lâu dài trên bán đảo Hàn QuốcSau đó, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hong Kong đã dẫn lời một số chuyên gia, phân tích rằng trong bối cảnh Trung Quốc đang cạnh tranh chiến lược với Mỹ, Bắc Kinh dường như đã thay đổi lập trường từ "không chấp nhận Bắc Triều Tiên sở hữu hạt nhân" thành ngầm công nhận miền Bắc vũ trang hạt nhân.Vấn đề này càng gây chú ý hơn khi trong tài liệu Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) được Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 5/12 cũng hoàn toàn không đề cập tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.