Số hộ đơn thân tại Hàn Quốc cán mốc 8 triệu hộ

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 9/12 công bố trong năm ngoái, số gia đình một thành viên tại Hàn Quốc đạt 8,045 triệu hộ, chiếm 36,1% tổng số hộ gia đình trên cả nước, lần đầu tiên cán mốc 8 triệu hộ.Trong số các hộ này, chủ hộ là người trên 70 tuổi chiếm nhiều nhất (19,8%), sau đó là dưới 29 tuổi (17,8%), ngoài 60 tuổi (17,6%) và ngoài 30 tuổi (17,4%). Cứ 10 hộ sống một mình thì có 4 hộ tập trung tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô.Nếu xét về tỷ lệ số hộ đơn thân trên tổng số hộ, thủ đô Seoul đứng đầu với tỷ lệ đạt 39,9%, sau đó tới thành phố Daejeon (39,8%), tỉnh Gangwon (39,4%), tỉnh Bắc Chungcheong (39,1%).Trong số các hộ một thành viên, có 5,1 triệu hộ có việc làm, tăng 426.000 hộ so với một năm trước. Thu nhập bình quân hộ đơn thân năm ngoái là 34,23 triệu won (23.270 USD), tăng 6,2% so với một năm trước, chỉ bằng 46,1% so với thu nhập trung bình các hộ gia đình là 74,27 triệu won (50.500 USD).Số hộ đơn thân đang nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản là 1,397 triệu hộ. Cứ 10 hộ gia đình đang nhận trợ cấp thì lại có 7 hộ (chiếm 74,2%) là hộ một thành viên, xu hướng tăng dần qua các năm.Mặt khác, mạng lưới quan hệ xã hội của các hộ đơn thân yếu hơn mức trung bình. Năm 2025, 48,9% hộ một thành viên trả lời đôi lúc hoặc thường xuyên cảm thấy cô đơn, cao hơn 10,7% so với mức trung bình toàn bộ hộ gia đình (38,2%). Tỷ lệ hộ một người trả lời có người để nhờ giúp đỡ khi ốm đau (68,9%), khi cần vay tiền (45,6%) hoặc khi chán nản (73,5%) đều thấp hơn mức trung bình của toàn bộ hộ gia đình. Tỷ lệ hộ sống một mình hài lòng với các mối quan hệ nói chung ở mức 51,1%, thấp hơn 4,4% so với bình quân chung (55,5%).