Photo : YONHAP News

Tờ báo Kyosu của Hàn Quốc ngày 8/12 đã công bố kết quả đề cử thành ngữ 4 chữ của năm 2025, được thực hiện đối với 766 giáo sư các trường đại học trên toàn Hàn Quốc, trong đó 260 người (33,9%) đã lựa chọn thành ngữ "Biến động bất cư". Thành ngữ này mang ý nghĩa thế giới luôn vận hành và thay đổi không ngừng nghỉ.Một giáo sư thuộc Đại học quốc gia Seoul, người chọn thành ngữ này, giải thích rằng Hàn Quốc đã chứng kiến việc Tổng thống bị luận tội, một cuộc bầu cử sớm, sự thay đổi chính quyền, sự đối đầu cực điểm trong chính giới, tranh chấp pháp lý cùng sự giả dối và phản bội của nhiều quan chức cấp cao. Trong lĩnh vực đối ngoại thì chiến tranh lạnh kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc, tình trạng hỗn loạn của kinh tế thế giới và sự đan xen giữa kỳ vọng và lo ngại về đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra.Ngoài ra, 26,37% giáo sư đã chọn thành ngữ "Thiên mệnh mĩ thường", xếp ở vị trí thứ hai. Thành ngữ này mang ý nghĩa ý trời khó lường. Một giáo sư tại Đại học Busan, người chọn thành ngữ này cho biết trời không dành ưu ái đặc biệt cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, mà chỉ giúp đỡ những người và tập thể có đức. Mặc dù thành ngữ này thường được dùng để chỉ các quan chức lãnh đạo, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong mọi tổ chức và mọi gia đình.Xếp ở vị trí thứ ba là "Xu chi nhược vụ", chiếm 20,76%. Thành ngữ này có nghĩa là nghe tin đồn liền ùn ùn kéo đến như bầy vịt khiến chỗ ngồi chật kín. Một giáo sư chọn thành ngữ này giải thích đây là cách nói tượng trưng cho sự nhẹ dạ của thời đại mà tính quần chúng và mất cân bằng ngày càng trầm trọng trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến học thuật.