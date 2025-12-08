Đảng Dân chủ đồng hành trì hoãn dự luật thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn

Photo : YONHAP News

Vào ngày 3/12 vừa qua, Ủy ban Pháp chế và tư pháp Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật về việc thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn. Dự luật này được các ủy viên theo đường lối cứng rắn thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành khởi xướng, và được ban lãnh đạo đảng này tích cực hậu thuẫn.Tuy nhiên, tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ ngày 8/12, phần lớn các nghị sĩ trong đảng Dân chủ đồng hành đã bày tỏ lo ngại về dự luật, hiện đang gây tranh cãi về yếu tố vi hiến. Theo đó, ban lãnh đạo đảng quyết định sẽ thu thập thêm ý kiến tư vấn từ các công ty luật bên ngoài để tiến hành thảo luận trong cuộc họp toàn thể nghị sĩ tiếp theo.Ngoài ra, dự thảo sửa đổi Luật Tòa án Hiến pháp cũng bị hoãn thông qua tại Tiểu ban thẩm định dự luật của Ủy ban Pháp chế và tư pháp. Dự luật này có nội dung cho phép tiếp tục xét xử các phiên tòa với tội danh nổi loạn, phản quốc ngay cả khi có đề nghị xem xét về tính vi hiến của luật liên quan.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích việc thành lập một Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn là hành vi ngang nhiên xâm hại tính độc lập của cơ quan tư pháp. Đảng này lên án Văn phòng Tổng thống là "tháp điều khiển phá hủy Hiến pháp" khi thể hiện thái độ đồng tình với kế hoạch thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn của đảng cầm quyền. Đảng đối lập yêu cầu điều tra lại nghi ngờ giáo phái Thống nhất từng hối lộ cho cả các chính trị gia đảng Dân chủ đồng hành; đồng thời cáo buộc các Nhóm công tố viên đặc biệt đang bị biến thành "tay sai" của chính quyền đương nhiệm thông qua các cuộc điều tra phiến diện, nhấn mạnh cần điều tra lại toàn diện.