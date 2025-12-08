Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 9/12 công bố về việc tổ chức triển lãm media facade (trình chiếu ánh sáng nghệ thuật trên bề mặt công trình) quy mô lớn mang tên "Seoul Light Gwanghwamun 2025" lần thứ 4, kéo dài 24 ngày từ ngày 12/12 tới 4/1 năm sau.Chủ đề của sự kiện lần này là "Gwanghwa, hơi thở ánh sáng" với sự tham gia của 16 nghệ sĩ, trình chiếu các tác phẩm chiếu sáng nghệ thuật trên mặt dựng, tạo hình ánh sáng, nghệ thuật truyền thông. Trong số này, nổi bật là Doug Aitken, tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thông, người từng đạt giải thưởng Sư tử vàng tại Triển lãm nghệ thuật Venice Biennale với tác phẩm "SONG 1" tái hiện lại nhịp điệu và cảm xúc của đô thị trên nhạc nền ca khúc "I Only Have Eyes for You".Tại quảng trường từ phía Đông bức tượng đồng vua Sejong đến cổng Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) sẽ được bố trí không gian triển lãm mang tên "Đường Unsu Daetong" (Vận số đại thông) bao gồm các tác phẩm "Irworobongdo" (Nhật nguyệt ngũ phong đồ) nổi tiếng toàn thế giới thông qua bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop), cùng tác phẩm điêu khắc dài 26m kết hợp ánh sáng lấy cảm hứng từ kiến trúc Dancheong truyền thống của Hàn Quốc.Ngay phía trước tượng vua Sejong ở phía Bắc sẽ trưng bày "Sejong Pavilion", một màn hình LED trình chiếu truyền thông. Đây là sân khấu kỹ thuật số lập thể, tạo từ bức tường LED dài 10m rộng 6m và sàn LED, trình chiếu tác phẩm của 6 nghệ sĩ khách mời trong và ngoài nước cùng 5 nghệ sĩ được chọn qua cuộc thi quốc tế. Người dân sẽ trực tiếp chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất.Lúc 12 giờ đêm ngày 31/12 sẽ diễn ra sự kiện đếm ngược chào năm mới 2026. Các cơ quan công-tư sẽ hợp tác để chiếu đồng thời tác phẩm nghệ thuật truyền thông trên các màn hình ngoài trời tại nhiều địa điểm như Gwanghwamun, Sejong Pavilion, Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc, tòa soạn Nhật báo Seoul.Chính quyền thành phố sẽ bố trí nhân viên quản lý an toàn dọc theo các tác phẩm chính để ứng phó khả năng người dân đổ về đông trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan như Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát và các bệnh viện lân cận để đề phòng mọi sự cố về an toàn.Chính quyền thành phố nhấn mạnh sự kiện "Seoul Light Gwanghwamun 2025" là sự kết hợp giữa công nghệ truyền thông tối tân và nội dung mang tầm thế giới sẽ khép lại năm cũ bằng âm nhạc và ánh sáng, mang đến cho người dân thành phố và du khách trải nghiệm đặc biệt.