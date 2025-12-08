Tòa án tối cao Hàn Quốc lấy ý kiến về vấn đề cải cách tư pháp

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hành chính tòa án thuộc Tòa án tối cao Hàn Quốc sáng ngày 9/12 đã tổ chức Hội nghị trưng cầu ý kiến công khai về chủ đề "Cải cách chế độ tư pháp vì người dân: Phương hướng và bài toán đặt ra".Hội nghị trưng cầu này được tổ chức nhằm thu thập ý kiến đa dạng, không phân biệt khuynh hướng chính trị về việc cải cách chế độ tư pháp, hiện đang được đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành khởi xướng thảo luận tại Quốc hội. Sự kiện sẽ được diễn ra trong ba ngày cho tới ngày 11/12.Các chủ đề lấy ý kiến chính tại hội nghị bao gồm tăng cường tính minh bạch và nhanh chóng khi xét xử, mở rộng sự tham gia của người dân vào lĩnh vực tư pháp, cải cách chế độ phúc thẩm và tăng cường bảo đảm nhân quyền trong quy trình hình sự.Đặc biệt, trong ngày cuối cùng của hội nghị 11/12 sẽ có sự tham gia của cựu Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Moon Hyung-bae, từng là chủ tọa phiên tòa xét xử luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Do vậy, dư luận quan tâm liệu ông Moon sẽ đưa ra ý kiến như thế nào về việc thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ thiết quân luật, vấn đề đang gây tranh cãi trong chính giới.Tại Hội nghị thẩm phán toàn quốc diễn ra vào ngày 8/12, nhiều ý kiến đã bày tỏ lo ngại về vấn đề cải cách chế độ tư pháp. Đặc biệt, Hội nghị đã thông qua lập trường chính thức, bày tỏ lo ngại việc thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ thiết quân luật và dự luật áp dụng tội danh "bóp méo luật" có thể xâm phạm tính độc lập xét xử của tòa án.