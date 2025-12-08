Nghe Menu Nghe nội dung

11 máy bay quân sự Nga và Trung Quốc bay vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc

Write: 2025-12-09 16:34:15Update: 2025-12-09 16:35:39

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9/12, 7 máy bay quân sự của Nga và 4 máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trên vùng biển phía Đông và Nam. Tuy nhiên, các máy bay này đã không xâm phạm không phận của Hàn quốc.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết quân đội đã phát hiện ra các máy bay này trước khi chúng tiến vào KADIZ. Quân đội đã điều động máy bay chiến đấu của Không quân để triển khai các biện pháp chiến thuật nhằm đối phó với các tình huống bột phát có thể xảy ra.
