Bắc Triều Tiên phóng hơn 10 phát pháo phản lực về phía biển Tây bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 10/12 cho biết quân đội Bắc Triều Tiên một ngày trước đã phóng hơn 10 phát pháo phản lực, cỡ nòng được phỏng đoán là 240 mm, ra vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc.Quân đội Hàn Quốc nhận định đây có thể là một phần của hoạt động huấn luyện mùa đông thường lệ của Bình Nhưỡng. Quân đội miền Bắc thường bắt đầu các cuộc huấn luyện mùa đông từ tháng 12.Pháo phản lực cỡ nòng 240 mm là một trong các loại pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên, có khả năng tấn công vào khu vực thủ đô Hàn Quốc. Quân đội miền Bắc vào ngày 1 và 3/11 vừa qua cũng đã phóng mỗi lần hơn 10 phát pháo phản lực, được cho là có cỡ nòng 240 mm ra vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc.