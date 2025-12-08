Hàn Quốc phản bác cứng rắn trước phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản về chủ quyền đảo Dokdo

Photo : YONHAP News

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/12 đã đưa ra lập trường cứng rắn phản bác lại chủ trương gượng ép của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khi cho rằng đảo Dokdo thuộc lãnh thổ của Nhật Bản. Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh đảo Dokdo là lãnh thổ vốn có của Hàn Quốc, được chứng minh rõ ràng về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, không tồn tại bất kỳ tranh chấp nào về mặt chủ quyền. Vì vậy, Seoul sẽ ứng phó cứng rắn và nghiêm khắc trước mọi chủ trương vô lý từ phía Tokyo.Trong cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản vào cùng ngày, một nghị sĩ Nhật Bản đã cho rằng Hàn Quốc vẫn "chiếm đóng trái phép" đảo Dokdo, yêu cầu Chính phủ phải có cách ứng phó kiên quyết đối với vấn đề này. Đáp lại, Thủ tướng Takaichi Sanae tuyên bố căn cứ vào lập trường cơ bản rằng đảo Dokdo rõ ràng là lãnh thổ vốn có của Nhật Bản dù xét theo lịch sử hay luật pháp quốc tế. Do đó, Tokyo sẽ tiếp tục ứng phó một cách kiên định đối với vấn đề này.Liên quan đến phát biểu lần này, Chính phủ Hàn Quốc đã không triệu các nhà ngoại giao Nhật Bản tại Seoul, bởi phát biểu của Thủ tướng Takaichi chỉ là lặp lại lập trường lâu nay của Chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, phát ngôn này của bà Takaichi đang nhận được nhiều sự chú ý trong bối cảnh tình hình ở khu vực Đông Bắc Á trở nên biến động do căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản gần đây.Sau khi lãnh đạo Nhật Bản để ngỏ khả năng Tokyo có thể can dự vào vấn đề Đài Loan, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp hạn chế như lệnh hạn chế du lịch và du học tại Nhật Bản, hủy chiếu phim và biểu diễn văn hóa đại chúng cùng ngừng nhập khẩu thủy sản của xứ sở hoa anh đào. Ngoài ra, xung đột quân sự giữa hai nước cũng đang ngày càng gia tăng khi máy bay trên tàu sân bay Trung Quốc "bật radar" khóa mục tiêu vào máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.Mặt khác, quan hệ Hàn-Nhật lại được đánh giá là đang ấm lên khi lãnh đạo hai nước khẳng định ý chí duy trì ngoại giao con thoi. Được biết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến sẽ thăm thành phố Nara (tỉnh Nara), quê hương của Thủ tướng Takaichi vào tháng 1 năm tới, cũng như thúc đẩy phương án tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương. Trong bối cảnh này, chủ trương vô lý về đảo Dokdo của Thủ tướng Nhật Bản được cho là có thể gây sức ép lên cơ sở hợp tác giữa hai nước.