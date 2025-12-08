Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-UAE thảo luận về hợp tác trong công nghiệp quốc phòng

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 9/12 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban quân sự cấp cao Hàn-Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) lần thứ 11 tại Seoul, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng song phương.Hàn Quốc và UAE đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban quân sự cấp cao song phương, cơ chế tham vấn giữa Bộ trưởng quốc phòng hai nước từ năm 2011. Cuộc họp lần này có sự tham dự của Bộ trưởng đặc nhiệm Quốc phòng UAE Mohamed Mubarak Al Mazrouei. Tại đây, Bộ trưởng Ahn nhấn mạnh UAE là quốc gia Trung Đông duy nhất có quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt với Hàn Quốc, khẳng định hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng dựa trên thành quả đạt được trong hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước vào tháng 11 vừa qua.Về phần mình, Bộ trưởng UAE cho biết hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước đã phát triển dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau một cách đặc biệt, trong đó trung tâm biểu tượng của quan hệ Hàn-UAE là đơn vị Akh. Quan chức này cũng bày tỏ hy vọng cơ chế hợp tác vững chắc này sẽ tiếp tục trở thành nền tảng kiên cố cho quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa hai nước.Hai Bộ trưởng cũng nhất trí rằng Hàn Quốc và UAE sẽ xây dựng mô hình hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, vượt ra ngoài hình thức xuất khẩu và mua sắm đơn thuần, bao gồm phát triển chung, sản xuất tại địa phương và xuất khẩu chung sang nước thứ ba. Quan chức hai nước cùng có chung ý kiến trong việc cần làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược song phương về công nghiệp quốc phòng trong trung và dài hạn. UAE trong thời gian qua đã luôn bày tỏ sự quan tâm lớn đối với máy bay chiến đấu siêu thanh KF-21 Boramae, mẫu chiến đấu cơ đang được phát triển bằng công nghệ riêng của Hàn Quốc.Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên quyết định đưa giao lưu nhân sự, giáo dục quân sự và huấn luyện chung vào kế hoạch trong trung và dài hạn; cũng như phát triển và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mới như trong hóa học, sinh học, phóng xạ, quân y và quân nhạc.Thông qua cuộc họp lần này, hai Bộ trưởng đã thể hiện ý chí chung trong việc củng cố hơn nữa hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời nhất trí thúc đẩy các cuộc tham vấn cấp chuyên viên thông qua các tiểu ban chuyên môn.