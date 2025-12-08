ADB dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,7% trong năm 2026

Photo : YONHAP News

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, trong báo cáo "Triển vọng kinh tế châu Á tháng 12/2025" công bố ngày 10/12, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2025 và 2026 lần lượt đạt 0,9% và 1,7%, tăng 0,1% so với dự báo hồi tháng 9.Hàng năm, ADB công bố dự báo thường niên vào tháng 4, dự báo bổ sung vào tháng 7 và dự báo điều chỉnh vào tháng 9. Khi cần thiết, một bản bổ sung nữa sẽ được công bố vào tháng 12.Việc ADB nâng 0,1% dự báo đối với Hàn Quốc lần này phản ánh hiệu quả thúc đẩy tiêu dùng từ các biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc, nhu cầu chíp bán dẫn toàn cầu, bất ổn giảm bớt sau thỏa thuận thuế quan Hàn-Mỹ.Tuy nhiên, ngân hàng này đánh giá vẫn còn tồn tại các yếu tố rủi ro có thể kéo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đi xuống như sự suy yếu của thị trường bất động sản và căng thẳng thương mại, địa chính trị toàn cầu bùng phát trở lại.ADB dự báo lạm phát của Hàn Quốc trong cả năm nay và năm tới sẽ ở mức 2,1%, tăng 0,2% so với dự báo tháng 9. Theo ngân hàng này, việc giá trị đồng won sụt giảm gần đây và việc Chính phủ thu hẹp mức trợ cấp thuế xăng dầu có thể tạo áp lực tăng giá trong năm sau.ADB dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm nay là 5,1%, cao hơn 0,3% so với tháng 9, phản ánh tác động từ giá lương thực và giá dầu tăng. Tăng trưởng khu vực này vào năm tới cũng được dự báo đạt 4,6%, tăng 0,1% so với tháng 9, do bất ổn thương mại được giảm bớt sau khi các nước trong khu vực hoàn tất ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, ADB dự đoán tăng trưởng sẽ chậm lại do mức thuế cao của Mỹ và sự suy yếu của hoạt động kinh tế toàn cầu.Lạm phát khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay được dự báo đạt 1,6%, giảm 0,1% so với dự báo tháng 9. Riêng năm tới, mức dự báo lạm phát được giữ nguyên là 2,1%.Mặt khác, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) có trụ sở tại Mỹ trong báo cáo ngày 10/12 dự báo tăng trưởng GDP của Hàn Quốc đạt 2,3% trong năm sau. Công ty này nhận định mặc dù các điều kiện tín dụng mà các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ phải đối mặt trong năm tới vẫn không hề dễ dàng nhưng thời kỳ khó khăn nhất đã trôi qua.