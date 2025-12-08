Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/12 cho biết hãng Hyundai Rotem ngày 9/12 (giờ dịa phương) đã ký kết "Thỏa thuận tổng thể về xe tăng và xe bọc thép" với nhà máy sản xuất vũ khí của Lục quân Peru tại thủ đô Lima. Theo thỏa thuận, Lục quân Peru sẽ nhập 195 phương tiện gồm 54 xe tăng K2 và 141 xe bọc thép bánh lốp K808 cho tới hết năm sau.Chính phủ và Hyundai Rotem không công bố chi tiết giá trị hợp đồng nhưng dựa trên đơn giá xuất khẩu trước đây sang Ba Lan, tổng giá trị của thỏa thuận này ước tính vượt xa 2.000 tỷ won (1,36 tỷ USD).Đây là hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Hàn Quốc sang khu vực Trung Nam Mỹ. Được biết, thỏa thuận bao gồm các nội dung chi tiết như số lượng, ngân sách tổng thể, kế hoạch nội địa hóa, đào tạo huấn luyện và hỗ trợ hậu cần.Thỏa thuận lần này đánh dấu việc xe tăng K2 đặt chân thành công vào khu vực Trung Nam Mỹ sau châu Âu. Peru là quốc gia thứ hai nhập khẩu xe tăng K2 của Hàn Quốc sau Ba Lan.Peru đang triển khai kế hoạch hiện đại hóa trang bị Lục quân để tăng cường an ninh quốc gia và năng lực quốc phòng. Với trình độ công nghệ cao, giá cả cạnh tranh và tốc độ giao hàng nhanh, Hyundai Rotem đã tiếp tục chinh phục cả thị trường Trung Nam Mỹ.Cùng với pháo tự hành K9, xe tăng K2 là cái tên tiêu biểu trong hệ thống vũ khí mặt đất mà Hàn Quốc tự phát triển bằng công nghệ nội địa, sở hữu khả năng cơ động, hỏa lực và khả năng sống sót hàng đầu thế giới. K2 được biên chế trong quân đội Hàn Quốc từ năm 2014. K2 trang bị pháo nòng trơn cỡ 120 mm, súng máy và động cơ 1.500 mã lực, có thể đạt tốc độ 70 km/giờ. Xe còn có khả năng lặn vượt nước sâu tới 4m.Xe bọc thép K808 đã được biên chế trong quân đội từ năm 2018, có thể chở được 2 thành viên kíp lái và 10 binh sĩ, trang bị súng phóng lựu tự động K4 hoặc súng máy hạng nặng K6, có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/giờ. Với lốp chiến thuật đặc biệt, xe vẫn có thể chạy trên 48 km/giờ ngay cả khi lốp bị hư hại.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngay lập tức đã gửi lời chúc mừng việc Hyundai Rotem ký kết thỏa thuận với Peru, kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để đưa hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước lên tầm cao mới.