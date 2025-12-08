Cơ quan Hải quan Hàn Quốc triển khai loạt biện pháp hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu K-food

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) Lee Myung-koo ngày 9/12 đã tổ chức một buổi tọa đàm tại Seoul nhằm lắng nghe khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc (K-food) và xây dựng phương án hỗ trợ.Cơ quan Hải quan cho biết kim ngạch xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc bao gồm mì ăn liền, rong biển khô, bánh kẹo, kimchi và rượu soju tính đến tháng 11 năm nay đã vượt 10,3 tỷ USD, tăng 7% so với mức khoảng 9,7 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc trong năm 2025 chắc chắn có thể đạt mức cao kỷ lục.Cơ quan này thông báo sẽ chuẩn bị đối sách hỗ trợ hành chính hải quan cho thực phẩm Hàn Quốc để hỗ trợ thúc đẩy lĩnh vực này tiến vào thị trường nước ngoài. Đối sách này bao gồm việc thiết lập mã HS mới (một hệ thống mã hóa quốc tế được dùng để phân loại sản phẩm, hàng hóa khi xuất nhập khẩu) cho các mặt hàng chủ lực như kimchi và mì ăn liền nhằm thúc đẩy tiêu chuẩn hóa quốc tế. Cơ quan Hải quan giải thích việc này sẽ loại bỏ sự không chắc chắn trong phân loại hàng hóa, ngăn ngừa tranh chấp giữa các nước và tạo ra môi trường thông quan thống nhất, có thể dự đoán ở mọi nơi trên thế giới.Ngoài ra, để hoạch định chính sách cho việc thiết lập mã HS quốc tế mới và nắm bắt lưu lượng giao dịch, cơ quan này cho biết sẽ xác định các mặt hàng có tiềm năng lớn trong xuất khẩu như cơm cuộn lá kim Kimbap và màn thầu Mandu, từ đó thúc đẩy việc thiết lập mã HSK (mã HS của Hàn Quốc). Cơ quan Hải quan cũng sẽ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vận dụng chế độ thẩm định trước khi phân loại hàng hóa, bao gồm giảm thuế bổ sung và phát hành sổ hướng dẫn phân loại, giúp doanh nghiệp dễ hiểu trong việc phân loại mặt hàng, vốn diễn ra phức tạp.Cơ quan này còn có kế hoạch tăng cường các đợt truy quét chung nhằm ngăn chặn hoạt động nhập khẩu và lưu thông trái phép thực phẩm giả là hàng sản xuất tại Hàn Quốc, đồng thời đơn giản hóa quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ.