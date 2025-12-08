Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phản đối vụ máy bay quân sự Trung-Nga tiến vào vùng KADIZ

Photo : KBS News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sáng ngày 10/12 đã truyền đạt lập trường phản đối mạnh mẽ việc 9 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc bay vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trên vùng biển phía Đông và Nam một ngày trước với Tùy viên quân sự thuộc Đại sứ quán Trung Quốc cũng như Nga tại Seoul. Bộ Quốc phòng khẳng định quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp tục ứng phó tích cực đối với hoạt động của máy bay các nước lân cận trong KADIZ, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.Trước đó, trên mạng xã hội chiều ngày 9/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố quân đội nước này và Nga đã tiến hành hoạt động tuần tra chiến lược chung trên không lần thứ 10 phía trên vùng biển Hoa Đông (Việt Nam gọi là biển Đông) và phía Tây Thái Bình Dương căn cứ theo Kế hoạch hợp tác quân sự thường niên.Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố nhóm máy bay ném bom chiến lược Tupolev-96MS của nước này và H-6K của Trung Quốc đã tiến hành hoạt động trinh sát chung ở khu vực trên trong suốt 8 giờ đồng hồ. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm ở một giai đoạn nhất định, đã có máy bay chiến đấu của nước ngoài bay kèm các máy bay này. Matxcơva khẳng định máy bay của hai nước tuân thủ nghiêm ngặt quy định luật pháp quốc tế, không hề xâm phạm không phận của nước khác. Đây là một hoạt động nằm trong kế hoạch hợp tác quân sự năm 2025 và không nhắm vào bất kỳ nước thứ ba nào.Tháng 11 năm ngoái, 11 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc cũng đã tiến vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc phía trên vùng biển phía Đông và Nam. Khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đây là hoạt động tuần tra chiến lược chung lần thứ 9 của hai nước.Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) là một ranh giới do mỗi quốc gia thiết lập để sớm nhận diện và ứng phó với máy bay quân sự tiếp cận không phận của nước mình, khác với khái niệm không phận, vùng trời thuộc chủ quyền quốc gia. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự khi bay vào ADIZ của nước khác phải nộp trước kế hoạch bay và thông báo vị trí khi tiến vào.Tuy nhiên, Nga không công nhận quyền kiểm soát của Hàn Quốc đối với KADIZ, cho rằng khu vực này không có cơ sở pháp lý quốc tế. Còn vùng trời trên khu vực đảo Ieo, nơi máy bay Trung Quốc bay vào, là nơi ADIZ của Hàn Quốc và Trung Quốc chồng lấn nhau.