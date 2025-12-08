Số người có việc làm tại Hàn Quốc tháng 11/2025 tăng 225.000 người

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 10/12 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 11/2025", trong đó số người trên 15 tuổi có việc làm trong tháng vừa qua là 29.046.000 người, tăng 225.000 người so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng số lao động có việc làm trong năm 2025 dao động trong khoảng từ 100.000-200.000 người, ngoại trừ tháng 9.Xét theo ngành nghề, số lao động có việc làm trong ngành xây dựng và chế tạo tiếp tục giảm. Cụ thể, so với năm trước, số người có việc làm trong ngành xây dựng giảm 131.000 người, còn trong ngành chế tạo giảm 41.000 người. Số lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp cũng giảm 132.000 người do chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ. Ngược lại, số lao động có việc trong ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 281.000 người, trong ngành quản lý cơ sở kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và dịch vụ cho thuê tăng 63.000 người. Số người có việc làm trong ngành nghệ thuật, thể thao và giải trí cũng tăng 61.000 người.Xét theo độ tuổi, số lao động thuộc tầng lớp thanh niên từ 15-29 tuổi giảm 177.000 người, tiếp tục xu hướng ảm đạm. Trong khi đó, số người có việc làm tăng 333.000 người ở nhóm trên 60 tuổi và 76.000 người ở nhóm 30 tuổi, nhưng giảm 192.000 người ở nhóm 20 tuổi. Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 63,4%, tăng 0,2% so với năm 2024. Tỷ lệ tuyển dụng lao động từ 15-64 tuổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 70,2%, tăng 0,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển dụng lao động là thanh niên từ 15-29 tuổi giảm 1,2% xuống còn 44,3%, ghi nhận 19 tháng giảm liên tiếp.Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 2,2%, giống với một năm trước. Số người không tham gia hoạt động kinh tế trong tháng 11 đạt 16.142.000 người, giảm 10.000 người. Trong đó, số người "nghỉ ngơi", tức những người không tìm kiếm việc làm mà không có lý do cụ thể tăng 124.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Số người "nghỉ ngơi" tăng 110.000 người ở nhóm trên 60 tuổi và tăng 17.000 người ở nhóm tuổi 20.