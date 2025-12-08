Hàn Quốc sẽ đăng cai Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc 2028

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã chính thức được chọn làm nước đăng cai Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc (UNOC) vào năm 2028.Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 9/12 (giờ địa phương) đã họp phiên toàn thể tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), bỏ phiếu dự thảo nghị quyết có nội dung lựa chọn Hàn Quốc là nơi tổ chức hội nghị UNOC tiếp theo. Nghị quyết được thông qua với 169 phiếu thuận và 2 phiếu chống.Nghị quyết nêu rõ hội nghị tới sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 6/2028 nhằm thực thi và hỗ trợ Mục tiêu phát triển bền vững 14 (SDG 14) của Liên hợp quốc về việc bảo tồn đại dương và sử dụng bền vững tài nguyên biển.Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc là hội nghị quốc tế cấp cao lớn nhất trong lĩnh vực biển, được tổ chức ba năm một lần. Theo thông lệ, hội nghị được đồng tổ chức bởi một quốc gia phát triển và một quốc gia mới nổi. Chile được lựa chọn là quốc gia đồng chủ trì UNOC 2028 cùng với Hàn Quốc.Hội nghị lần thứ ba năm nay do Pháp và Costa Rica đồng chủ trì. Theo Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc, đã có hơn 55 nguyên thủ trong số 193 nước thành viên Liên hợp quốc tham dự kỳ họp vừa rồi, tổng số đại biểu lên tới khoảng 15.000 người.Hội nghị UNOC tiếp theo có chủ đề "Sự sống dưới nước" (Life Below Water), tập trung thảo luận các vấn đề đa dạng về biển căn cứ theo Mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm phòng chống ô nhiễm biển, phục hồi hệ sinh thái biển, khai thác thủy sản bền vững, thiết lập khu bảo tồn biển và tăng cường hệ thống luật pháp biển quốc tế.