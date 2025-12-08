Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc dự kiến thăm Mỹ vào ngày 16/12

Photo : YONHAP News

Một số nguồn tin ngoại giao cho biết Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac sẽ thăm Washington vào ngày 16/12 tới để tham vấn cấp cao với Mỹ. Ông Wi được cho là sẽ gặp Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Marco Rubio, thảo luận về việc thực thi bảng tóm lược chung các nội dung nhất trí giữa lãnh đạo hai nước sau hội nghị thượng đỉnh.Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon-joo đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Allison Hooker tại Washington vào ngày 2/12. Hai bên đã nhất trí nhanh chóng khởi động cơ chế tham vấn cấp chuyên viên để sớm thực thi các hạng mục nhất trí giữa lãnh đạo hai nước ở các lĩnh vực như năng lượng nguyên tử, đóng tàu, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.Sau đó, Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc đã lập ra ba nhóm chuyên trách về làm giàu uranium, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, ngân sách quốc phòng, và đang tiến hành tham vấn cấp chuyên viên với Mỹ.Ông Wi dự kiến sẽ đề nghị Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump hợp tác nhằm thúc đẩy quá trình tham vấn đạt thành quả cụ thể, đồng thời thảo luận về việc phối hợp chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Hiện tại, Hàn Quốc và Mỹ vẫn đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào về chủ đề phi hạt nhân hóa. Do đó, triển vọng đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán trở nên rất xa vời.Tổng thống Trump dự định thăm Bắc Kinh vào tháng 4 năm sau để gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Giới ngoại giao nhận định đây có thể là cơ hội để chính quyền Trump thử thúc đẩy lại đối thoại với miền Bắc.Trong cuộc họp báo ngày 7/12 vừa qua, Chánh Văn phòng Wi đã tuyên bố Chính phủ Hàn Quốc sẽ xúc tiến nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên vào năm sau, xúc tiến lộ trình cùng chung sống hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và sẽ trao đổi chặt chẽ với Mỹ trong quá trình này. Do vậy, có thể trong chuyến thăm Washington lần này, quan chức Hàn Quốc sẽ chia sẻ với Mỹ về phương án nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng mà Chính phủ đang xây dựng.Ngoài ra, dư luận quan tâm liệu giới chức hai bên có trao đổi ý kiến về tài liệu Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) mà Mỹ công bố gần đây hay không, trong đó không hề nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.