Vệ tinh Cheollian 1 sẽ chính thức bị loại bỏ vào tháng 4/2026

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 9/12 đã tổ chức cuộc họp lần hai của Ủy ban vận hành vệ tinh Cheollian, thẩm định và thông qua phương án kết thúc nhiệm vụ và loại bỏ vệ tinh Cheollian 1.Cheollian 1 được phóng lên vũ trụ vào tháng 6/2010, với nhiệm vụ là thử nghiệm truyền thông vệ tinh, quan trắc khí tượng và theo dõi đại dương. Tuổi thọ thiết kế ban đầu của vệ tinh này là 7 năm, nhưng Cheollian 1 đã được gia hạn hoạt động thực hiện nhiệm vụ suốt 16 năm. Vệ tinh sẽ bước vào quá trình loại bỏ từ tháng 4/2026.Cheollian 1 là vệ tinh đầu tiên của Hàn Quốc cung cấp dịch vụ thử nghiệm truyền thông băng thông rộng và phát sóng vệ tinh, sử dụng vệ tinh ở quỹ đạo địa tĩnh, góp phần dẫn dắt sự phát triển công nghệ thông tin vệ tinh trong nước. Vệ tinh này cũng được sử dụng trong dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, mưa lớn, và trong giám sát biến đổi môi trường biển.Hiện tại, nhiệm vụ quan trắc khí tượng và đại dương của Cheollian 1 hiện đã được chuyển giao cho vệ tinh Cheollian 2A và 2B, còn nhiệm vụ truyền thông sẽ được tiếp tục bởi vệ tinh Cheollian 3, dự kiến phóng vào nửa cuối năm 2027.Quy trình loại bỏ vệ tinh Cheollian 1 sẽ được tiến hành theo "Khuyến nghị quốc tế về giảm thiểu rác thải vũ trụ trong phát triển và vận hành phương tiện không gian".