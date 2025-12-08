Tổng thống Lee Jae Myung chỉ thị điều tra nghiêm nghi ngờ chính trị gia dính líu tổ chức tôn giáo

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/12 ra thông báo cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị phải tiến hành điều tra một cách nghiêm minh vấn về mối quan hệ bất hợp pháp giữa tổ chức tôn giáo với chính trị gia, bất kể đối tượng đó thuộc đảng cẩm quyền hay đối lập, giữ chức vụ gì.Hiện tại, đang có nghi ngờ dấy lên rằng một số nghị sĩ và cựu nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành từng nhận quà tặng từ giáo phái Thống nhất. Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngày 9/12 đã chuyển giao vụ án giáo phái Thống nhất tiếp cận chính trị gia cho Cơ quan Điều tra quốc gia thuộc Cảnh sát.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đã thu thập được lời khai từ cựu chức sắc họ Yoon thuộc giáo phái Thống nhất, người bị truy tố giam giữ với cáo buộc tặng quà giá trị cao cho bà Kim và nghị sĩ Kweon Seong-dong của đảng Sức mạnh quốc dân theo chỉ thị từ lãnh đạo giáo phái này là bà Han Hak-ja. Nhân vật họ Yoon này khai rằng dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in cũng đã từng tặng đồng hồ giá trị hàng chục triệu won (tương đương hàng chục nghìn USD) cho hai nghị sĩ kỳ cựu trong đảng Dân chủ đồng hành.