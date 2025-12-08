Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo xử lý vi phạm trong vụ rò rỉ thông tin Coupang

Photo : YONHAP News

Chủ trì Hội nghị điều phối chính sách quốc gia lần thứ 7 ngày 10/12, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok nhấn mạnh vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn của công ty Coupang là cực kỳ nghiêm trọng. Đây là vấn đề liên quan đến đạo đức cơ bản. Trong một xã hội số như hiện nay, việc bảo vệ thông tin cá nhân là trách nhiệm cơ bản nhất của một doanh nghiệp nền tảng. Thủ tướng chỉ đạo phải tiến hành điều tra một cách nhanh chóng và chính xác về quá trình xảy ra sự cố, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng pháp luật.Tiếp theo, Thủ tướng đề cập tới các quảng cáo sai sự thật, phóng đại quá mức, đặc biệt những quảng cáo này đang có xu hướng lan nhanh thông qua mạng xã hội, cần có biện pháp khắc phục. Ông Kim nhắc tới những quảng cáo lợi dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, không chỉ làm rối loạn trật tự thị trường mà còn là hành vi phạm tội nghiêm trọng mà nạn nhân chính là người tiêu dùng.Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ đẩy mạnh phòng ngừa cả trước và sau với các nội dung quảng cáo trên, như áp dụng nghĩa vụ ghi chú nội dung được tạo bằng AI, rút ngắn thời gian thẩm định cần thiết để yêu cầu khắc phục các quảng cáo sai sự thật. Đặc biệt, Chính phủ sẽ nâng mạnh mức xử phạt hành chính, và áp dụng chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt.