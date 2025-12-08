Hai cựu binh Thái Lan từng tham gia chiến tranh Triều Tiên được an nghỉ tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc cho biết lễ đón nhận hài cốt hai cựu binh Thái Lan từng tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ được tổ chức tại sân bay quốc tế Incheon vào chiều ngày 11/12, với sự tham dự của Bộ trưởng Kwon Oh-eul và Đại sứ Thái Lan tại Hàn Quốc.Hai cựu binh được hồi hương hài cốt lần này tên là Manoch Pummaneekoen và Narong Kae Yeamniyom. Ông Manoch Pummaneekoen từng là hạ sĩ trên tàu hộ tống thuộc Hải quân hoàng gia Thái Lan, tham chiến từ tháng 10/1950 đến tháng 7/1951. Cựu binh Narong Kae Yeamniyom tham chiến từ tháng 11/1950, trực thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 21 Lục quân Thái Lan. Trung đoàn 21 là đơn vị châu Á đầu tiên tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên, nổi tiếng về sức chiến đấu mạnh mẽ và lòng dũng cảm.Sau lễ đón nhận, hài cốt hai cựu binh Thái Lan sẽ được đưa qua Nghĩa trang quốc gia Seoul trước khi an táng tại Công viên tưởng niệm Liên hợp quốc ở thành phố Busan.Tính cả hai cựu binh lần này, đã có tổng cộng 34 cựu chiến binh Liên hợp quốc được an nghỉ tại Công viên tưởng niệm Liên hợp quốc Busan theo chương trình hỗ trợ an táng do Chính phủ Hàn Quốc triển khai từ năm 2015.