Seoul và Tokyo sắp xếp tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật vào tháng 1/2026

Photo : YONHAP News

Báo Mainichi (Nhật Bản) đưa tin cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang sắp xếp tổ chức hội đàm thượng đỉnh song phương tại thành phố Nara (tỉnh Nara, Nhật Bản) vào khoảng ngày 13-14/1 năm tới.Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản hiện đang xem xét phương án để nguyên thủ hai nước gặp gỡ, tham dự tiệc tối cùng các hoạt động khác tại thành phố Nara. Tỉnh Nara là khu vực bầu cử và cũng là quê hương của Thủ tướng Takaichi. Thành phố Nara nằm ở trung tâm của tỉnh Nara, từng là thủ đô của Nhật Bản trong quá khứ và hiện nay vẫn được xem là một trong những cố đô của nước này cùng với Kyoto.Báo Mainichi cho biết Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật đang được cân nhắc tổ chức ở chùa Todai (Đông Đại), một ngôi chùa cổ có lịch sử lâu đời, nổi tiếng với tượng phật lớn. Ngôi chùa này được xây dựng vào thời kỳ Nara (710-794), có mối liên hệ sâu sắc với người Baekje trên bán đảo Hàn Quốc di cư sang Nhật Bản ngày xưa. Những người này mang theo công nghệ và văn hóa tiên tiến, đóng góp đáng kể vào sự hình thành Nhật Bản lúc bấy giờ.Ngoài ra, Seoul và Tokyo cũng đang xem xét phương án để lãnh đạo hai nước đến dâng hoa tưởng niệm gần ga Yamato-Saidaiji ở thành phố Nara, nơi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát trong lúc vận động tranh cử vào năm 2022.Thủ tướng Takaichi được biết đến là người có khuynh hướng bảo thủ cứng rắn và hiện đang theo đuổi các chính sách kế thừa đường lối của cố Thủ tướng Abe. Trong cuộc họp báo sau buổi hội đàm thượng đỉnh đầu tiên với Thủ tướng Takaichi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào ngày 30/10, Tổng thống Lee cho biết đã đề xuất với lãnh đạo Nhật Bản là sẽ đến thăm tỉnh Nara trong lần tới dựa trên tinh thần ngoại giao con thoi. Và Thủ tướng Takaichi đã vui vẻ đồng ý.Đây sẽ là chuyến thăm Tokyo đầu tiên của Tổng thống Lee kể từ khi Thủ tướng Takaichi nhậm chức. Báo Mainichi nhận định việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật ở địa phương có thể tạo ra bầu không khí thân mật hơn do các nghi thức được giản lược. Trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang xấu đi, Tokyo muốn hợp tác với Seoul để duy trì xu hướng cải thiện mối quan hệ song phương.