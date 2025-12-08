Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Hàn Quốc phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ giáo phái Thống nhất

Photo : YONHAP News

Liên quan đến cáo buộc nhận tiền và quà tặng lên tới hàng chục nghìn USD từ giáo phái Thống nhất trong thời gian còn là nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành, Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Hàn Quốc Jeon Jae-soo trong cuộc gặp báo giới vào ngày 11/12 đã khẳng định hoàn toàn không nhận bất kỳ khoản tiền hay quà tặng nào.Trước đó, cựu chức sắc của giáo phái Thống nhất Yoon Young-ho vào hồi tháng 8 đã khai với Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee rằng đã đưa cho Bộ trưởng Jeon 40 triệu won tiền mặt (27.273 USD) và hai chiếc đồng hồ đắt tiền. Ông Yoon khẳng định vào khoảng tháng 9/2018 đã tiếp cận ông Jeon, khi đó là nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành tại khu vực Busan, để nhờ hỗ trợ cho dự án "đường hầm dưới biển Hàn-Nhật", một trong những dự án được ấp ủ lâu năm của giáo phái Thống nhất. Cựu chức sắc họ Yoon đã khai tên 5 nghị sĩ và cựu nghị sĩ thuộc cả đảng cầm quyền và đối lập từng nhận quà tặng có giá trị từ giáo phái Thống nhất, trong đó có Bộ trưởng Thống nhất và Bộ trưởng Hải dương và thủy sản.Ông Jeon đã ngay lập tức phủ nhận cáo buộc này trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 9/12, nhấn mạnh đây là những lời bịa đặt vô lý và hoang đường. Bộ trưởng khẳng định Bộ Hải dương và thủy sản hay Chính phủ Hàn Quốc không nên dao động bởi những chuyện như thế này. Quan chức này nhấn mạnh việc ông từ chức và đường hoàng đối mặt với vụ việc là điều một công chức nên làm, một hành động đúng đắn; cho biết sẽ tổng hợp mọi thứ để có thể trình bày rõ ràng trước người dân, dù là thông qua hình thức điều tra sắp tới hay thông qua một buổi họp báo.Trong bối cảnh nhiều chính trị gia Hàn Quốc bị nghi ngờ nhận tài trợ hay quà tặng có giá trị từ giáo phái Thống nhất, Tổng thống Lee ngày 10/12 cũng đã chỉ thị phải điều tra nghiêm minh vấn đề mối quan hệ bất hợp pháp giữa tổ chức tôn giáo với chính trị gia, không phân biệt đảng phái hay chức vụ. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong thông cáo báo chí ngày 11/12 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Jeon. Đây là trường hợp đầu tiên một Bộ trưởng đương nhiệm của Hàn Quốc từ chức kể từ khi Chính phủ Tổng thống Lee ra mắt.Mặt khác, Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young ngày 11/12 đã đưa ra lập trường với báo chí, bác bỏ nghi ngờ từng nhận tiền từ cựu chức sắc họ Yoon của giáo phái Thống nhất. Ông Chung khẳng định chỉ từng gặp ông Yoon một lần vào tháng 9/2021 tại trụ sở giáo phái, nhưng khi đó ông chưa giữ chức vụ nghị sĩ. Sau đó, ông không có bất kỳ liên lạc hay cuộc gặp nào khác với ông Yoon và cũng chưa từng gặp lãnh đạo giáo phái này là bà Han Hak-ja. Bộ trưởng cho biết sẽ truy cứu trách nhiệm cả dân sự và hình sự đối với các cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật.